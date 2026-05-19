¡Castigo ejemplar! Futbol inglés le quita la oportunidad de ascender tras reconocer que hizo trampa

El Southampton quedó fuera de la final de los playoffs del Championship este martes después de que una comisión independiente de la English Football League (EFL) lo expulsara de la competición por espiar los entrenamientos de otros clubes. El club admitió múltiples violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización de sesiones de entrenamiento ajenas, y además recibió una deducción de cuatro puntos que se aplicará en la temporada 2026-2027.

El escándalo, conocido en Inglaterra como Spygate, comenzó con una denuncia de Middlesbrough antes del partido de ida de las semifinales. Según la investigación, un analista del Southampton habría observado y grabado una práctica de Middlesbrough en su centro de entrenamiento de Rockliffe Park dos días antes del encuentro entre ambos equipos.

El caso no quedó en ese episodio. La EFL determinó que el Southampton también espiaba a Oxford United en diciembre de 2025 y a Ipswich Town en abril de 2026, el primero de ellos poco después de que Tonda Eckert asumiera como entrenador del primer equipo.

La sanción deportiva tiene un efecto inmediato sobre la tabla de ascenso. Middlesbrough, eliminado por el Southampton en las semifinales, fue reinstaurado en la competición y disputará la final del 23 de mayo en Wembley contra Hull City para definir el ascenso a la Premier League.

El Southampton se mantendrá en la segunda división del futbol inglés. Reuters

El reglamento que el Southampton infringió tiene un antecedente directo. La norma que prohíbe espiar a un rival en las 72 horas previas a un entrenamiento fue incorporada al reglamento de la EFL precisamente a raíz de un caso similar protagonizado por el Leeds United, cuyo técnico terminó reconociendo en rueda de prensa que el espionaje era una práctica habitual suya. En aquella ocasión, la sanción se limitó a una multa económica de 200,000 libras porque la regla aún no existía. Esta vez, con el estatuto vigente, la consecuencia fue la expulsión.

La EFL señaló que el Southampton tiene derecho a apelar la decisión de la comisión, y que se trabaja para resolver el proceso antes del miércoles 20 de mayo, lo que podría implicar cambios adicionales al fixture de la final del sábado.

El caso sacudió al futbol inglés en plena recta final de temporada y reavivó el debate sobre la ética en el análisis de rivales, una práctica extendida en el fútbol moderno que ahora enfrenta nuevos límites regulatorios.