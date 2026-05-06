Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora revela pistas sobre su futuro después del Mundial 2026

El nombre de Gilberto Mora comenzó a moverse en conversaciones internacionales mucho antes de cumplir la mayoría de edad. Mientras la Federación Mexicana de Futbol prepara la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las agentes más influyentes de la industria colocó al juvenil mexicano en el radar global.

Rafaela Pimenta, representante del delantero mexicano declaró a ESPN que espera que Mora sea uno de los nombres capaces de impactar durante la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Espero y creo que el nombre que sacudirá las cosas en esta Copa del Mundo será el de Gilberto Mora, de México, pues está llamando mucho la atención”, dijo Pimenta a ESPN.

El comentario elevó aún más la expectativa alrededor del mediocampista de Club Tijuana, considerado por distintos sectores del futbol mexicano como el prospecto nacional más importante desde Carlos Vela y Giovani dos Santos, quienes atrajeron interés europeo desde edades tempranas.

Mora hará historia en su primer Mundial

Mora, de 17 años, formará parte del grupo de jugadores locales que iniciaron concentración bajo las órdenes de Javier Aguirre. Si logra mantenerse en plenitud física para el debut mundialista de México ante Selección de fútbol de Sudáfrica el 11 de junio, rompería una marca histórica vigente desde 1930.

El actual registro pertenece a Manuel Rosas, conocido como “Chaquetas”, quien debutó en el Mundial de Uruguay con 18 años y 88 días. Mora todavía no cumplirá los 18 durante el torneo, ya que alcanzará la mayoría de edad hasta el 14 de octubre de 2026, situación que lo convertiría en el mundialista mexicano más joven de todos los tiempos.

La irrupción del futbolista también ocurre después de meses complejos. Durante gran parte de la primera mitad del año lidió con una pubalgia que frenó parcialmente su continuidad, aunque logró regresar a ritmo competitivo antes de la convocatoria definitiva.

Pimenta explicó a ESPN que el entorno familiar del jugador y la estructura de Tijuana fueron determinantes para asumir su representación.

Para mí el primer contacto con el jugador es importante, qué va a pensar del jugador también, qué piensa de este jugador. Yo cuando conocí a la familia de Gil, cuando conocí a Gil y también cuando conocí a Jorgealberto, que es el propietario de Xolos, me encanté. Me encanté porque ellos todos buscan proyectos, buscan continuación, buscan algo global, que es siempre mi ambición”.

La agente añadió que identificó desde el inicio un proyecto con potencial internacional.

Yo decía a mí misma: ‘Este es un proyecto que me encanta demasiado’ y me fui a encontrarlos el primer día que podía. De verdad me encantó la energía que me pasaron”.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre clubes interesados, el entorno del jugador contempla que el siguiente paso de su carrera pueda llegar en Europa después del Mundial, especialmente si logra minutos con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Mora ya suma un título de Copa Oro de la Concacaf y aparece como uno de los futbolistas alrededor de los cuales México intentará construir parte de su renovación rumbo al ciclo posterior a la Copa del Mundo.