Pumas vs Cruz Azul: Liga MX designa árbitros para la Final, ¿Quiénes son?
La Final de la Liga MX ya tiene listos a los árbitros. Tanto Cruz Azul como Pumas ya conocen a los silbantes que impartirán justicia en el partido por el título
La Gran Final del Clausura 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas: Cruz Azul y Pumas disputarán el título de este certamen. Ante ello, la Comisión de Árbitros ya designo a los silbantes para estos dos partidos, decisión que sorprendió a más de uno.
Este enfrentamiento tiene un morbo especial, ya que ambos equipos están urgidos por la obtención de títulos. La Máquina, con paso sólido en Liguilla, busca romper cualquier maldición y sumar un nuevo trofeo, mientras que los Universitarios, bajo la dirección de Efraín Juárez, han mostrado un crecimiento notable y llegan con la ilusión de revivir glorias pasadas.
Liga MX designa el cuerpo arbitral para la Final
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol ya ha dado a conocer las designaciones para los dos partidos decisivos de la Final del Clausura 2026.
Para el juego de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, Ismael Rosario López Peñuelas será el árbitro central, quien ya tuvo actividad en esta Liguilla, pues estuvo presente en la Semifinal de Ida entre Pachuca vs Pumas, duelo que terminaron perdiendo los Universitarios.
Para el partido de Vuelta en la cancha del Olímpico Universitario, la Comisión designo a Daniel Quintero Huitrón, quien también tuvo actividad con los Auriazules en la Semifinal de Vuelta, partido que culminó ganando el equipo de Efraín Juárez.
El cuerpo arbitral para la Final de Ida del Clausura 2026
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas Árbitro
- Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz Árbitro
- Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
- Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos
El cuerpo arbitral para la Final de Vuelta del Clausura 2026
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
La sorpresa: César Ramos y Katia Itzel, fuera de la Final
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el medio arbitral es la ausencia de los dos árbitros mexicanos que participarán en el Mundial 2026: César Arturo Ramos y Katia Itzel García. Ambos silbantes no fueron contemplados para esta Final pese a su nivel demostrado y su experiencia internacional.
Su exclusión ha generado debate, ya que muchos los señalan como los de mayor jerarquía en el arbitraje nacional actual. Esta decisión de la Comisión ha sorprendido ya que se esperaba ver a los mundialistas cerrando el torneo local antes de su gran cita internacional.