Pumas vs Cruz Azul: Liga MX designa árbitros para la Final, ¿Quiénes son?

La Gran Final del Clausura 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas: Cruz Azul y Pumas disputarán el título de este certamen. Ante ello, la Comisión de Árbitros ya designo a los silbantes para estos dos partidos, decisión que sorprendió a más de uno.

Este enfrentamiento tiene un morbo especial, ya que ambos equipos están urgidos por la obtención de títulos. La Máquina, con paso sólido en Liguilla, busca romper cualquier maldición y sumar un nuevo trofeo, mientras que los Universitarios, bajo la dirección de Efraín Juárez, han mostrado un crecimiento notable y llegan con la ilusión de revivir glorias pasadas.

Liga MX anunció los horarios y sedes de los dos partidos de la FInal del Clausura 2026 Redes Sociales

Liga MX designa el cuerpo arbitral para la Final

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol ya ha dado a conocer las designaciones para los dos partidos decisivos de la Final del Clausura 2026.

Para el juego de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, Ismael Rosario López Peñuelas será el árbitro central, quien ya tuvo actividad en esta Liguilla, pues estuvo presente en la Semifinal de Ida entre Pachuca vs Pumas, duelo que terminaron perdiendo los Universitarios.

Para el partido de Vuelta en la cancha del Olímpico Universitario, la Comisión designo a Daniel Quintero Huitrón, quien también tuvo actividad con los Auriazules en la Semifinal de Vuelta, partido que culminó ganando el equipo de Efraín Juárez.

Jordan Carrillo marcó el domingo su tercer tanto en la liguilla; su valor de mercado se ha disparado esta temporada con los Pumas. Mexsport

El cuerpo arbitral para la Final de Ida del Clausura 2026

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas Árbitro

Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz Árbitro

Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

El cuerpo arbitral para la Final de Vuelta del Clausura 2026

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

La sorpresa: César Ramos y Katia Itzel, fuera de la Final

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el medio arbitral es la ausencia de los dos árbitros mexicanos que participarán en el Mundial 2026: César Arturo Ramos y Katia Itzel García. Ambos silbantes no fueron contemplados para esta Final pese a su nivel demostrado y su experiencia internacional.

Su exclusión ha generado debate, ya que muchos los señalan como los de mayor jerarquía en el arbitraje nacional actual. Esta decisión de la Comisión ha sorprendido ya que se esperaba ver a los mundialistas cerrando el torneo local antes de su gran cita internacional.