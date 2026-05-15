‘Un tanque de energía increíble’, cuando mexicanos corean el Himno y el Cielito Lindo

A unos días de que dé inicio el Mundial 2026, Miguel Layún recordó el tanque de energía increíble que se siente cuando los aficionados mexicanos corean el Himno Nacional, ‘El Cielito Lindo’ o los olés a favor, en los partidos que disputó con la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

“Creo que el fan de repente piensa que no tiene el impacto que sí tiene y eso, habiendo jugado en el Estadio, en Copas del mundo, cuando la gente se pone a corear el Himno Nacional, El Cielito Lindo, el ole a favor, los aplausos, todo eso es como un tanque de energía increíble, que a los jugadores le sirve muchísimo”, indicó Miguel Layún en entrevista con Excélsior.

Miguel Layún destacó la vibra que se siente en el Estadio CDMX Mexsport

El exseleccionado mexicano recordó los dos goles que le marcó a Israel en el ahora Estadio Ciudad de México, en lo que fue el partido de despedida previo al Mundial de Brasil.

“Increíble lo que se vive en la cancha. En el partido de despedida previo al mundial de Brasil, recién me había subido al barco de la Selección, tenía un año prácticamente que estaba formando parte de la Selección Mexicana y de repente encontrarte en el estadio, recibiendo la pelota en un costado, cortando hacia adentro y pateando con la esperanza que la pelota entre, escuchar todo el rugido del estadio, es único”, señaló.

Miguel Layún invitó a los aficionados a vivir una experiencia única Mexsport

Miguel Layún destacó la vibra que se siente en el Estadio CDMX: “no sé siente que se cae, pero se siente que vibra, como que es una cantidad de energía absurda que es increíble vivir definitivamente”.

En su nuevo rol como Capitán de Hospitalidad en la CDMX de cara al Mundial, Layún invitó a que los aficionados vayan a vivir el Mundial porque, de repente, se olvida la parte de disfrutar un espectáculo y una oportunidad de vivir una Copa del Mundo.

Miguel Layún disputó 72 partidos con la Selección Mexicana Mexsport

“Vivir una experiencia, casi única, no sé cuántas veces vamos a vivir que un país sea house por tercera vez una Copa del Mundo y México se ha caracterizado, a lo largo de la historia, de esa hospitalidad que tenemos, cómo recibimos a la gente, cómo nos gusta hacerlos sentir en casa y ahí es donde One Location está jugando un rol crucial para que todo eso pase. Insisto, de la manera más sencilla para la gente”, dijo.

¿PARA QUÉ ESTÁ MEXICO EN EL MUNDIAL?

Miguel Layún apuesta a que un día la Selección Mexicana pueda romper la historia para crear una nueva. Ve que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre van a competir y todo dependerá para lo que los chicos quieran.

“Estoy con toda la ilusión de ver a competir a la Selección Mexicana en esta Copa del mundo. Para lo que los chicos quieran y para lo que la vida dicte. Creo que pueden hacer historia, sí. Cada vez que te paras en una Copa del Mundo puedes hacer historia. Nosotros nos quedamos a minutos de hacer historia contra Países Bajos, la vida es así. Ojalá que los chicos crean en ellos y en el talento que tienen para lograrlo”, señaló.

En el Mundial de Brasil 2014, la Selección Mexicana quedó eliminada en los Octavos de final Mexsport

EL PRÓXIMO CICLO MUNDIALISTA CON FUTBOLISTAS EN PLENITUD

Para el Mundial 2030, la Selección Mexicana tendrá futbolistas en plenitud deportiva y física, por lo que genera una gran ilusión.

“Además llegar con un Mundial en la espalda, con un chico de 16 años y que cuando tenga 20 ya venga con un Mundial en la espalda, no cualquiera, y así muchos otros. Claro que es motivante, habrá que ver cómo lo toman, sigo esperanzado que esta camada puede dar cosas interesantes”, dijo.