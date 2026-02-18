‘El Vasco’ Aguirre advierte a lesionados: ‘si no están al 100, no vienen’

Javier “El Vasco” Aguirre quiere a jugadores que estén al 100 por ciento en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, por lo que advirtió que el que no esté en esas circunstancias, no se integrará, ello con referencia a los jugadores que están lesionados y que se encuentran en etapa de recuperación actualmente.

“La clave es la canija rehabilitación, que no se pongan plazos. Si te dicen ocho meses y si son cuatro, le echas la bronca al médico. Estoy ocupado, pero también preocupado porque son varios. La Selección Mexicana no depende de un solo jugador. La Selección no es lugar para rehabilitar, es para jugar al 100 por ciento, el que no esté al cien por ciento y jugando, no puede venir”, indicó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Javier 'El Vasco' Aguirre cree que no llegará Jesús 'Chiquete' Orozco Mexsport

“El Vasco” señaló que está ocupado en la rehabilitación de varios jugadores. Cree que a Jesús ‘Chiquete’ Orozco no le darán los tiempos para que llegue en excelentes condiciones al Mundial y afirmó que irá a ver a Rodrigo Huescas.

“En ese sentido, estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete. Estuve en la semana con Gilberto Mora, tiene problema de pubalgia; le hablé a (Luis) Romo, Edson (Álvarez) también. Santiago Giménez que fue intervenido, Edson que fue un golpe en diciembre, Alexis Vega con la limpieza de su rodilla, (Luis) Chávez ya casi está, César ‘Chino’ Huerta… Chiquete que creo que no llega, es una pena; voy a ir a ver a Huescas”, añadió.

'El Vasco' Aguirre detalló que Gilberto Mora se recupera de una pulbalgia Mexsport

Para la convocatoria del próximo mes de marzo, en Fecha FIFA, prevé que se tendrá un indicio de algunos jugadores o la mayoría que apuntan al Mundial 2026, a reserva de los lesionados.

México jugará contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, el próximo 22 de mayo.

La concentración final de la Selección Mexicana será en mayo en el Centro de Alto Rendimiento.