Lesionados Selección Mexicana: ¿Quiénes llegan y quiénes se pierden el Mundial 2026?

La situación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue siendo compleja a unos meses del inicio del torneo en territorio nacional, y es que desde el 2025 el proceso del director técnico Javier Aguirre se ha visto cortado por la ausencia de jugadores clave por lesiones.

Las condiciones no han mejorado y la lista de ausencias en el proceso se mantiene ahora con la operación de Edson Álvarez, quien aunque estará listo en unas semanas, no está del todo claro cuál es el plan de Aguirre. Mientras algunos jugadores están en riesgo de ser eliminados del proceso, otros luchan contra reloj para mantener vivas sus esperanzas.

Rodrigo Huescas, casi eliminado del Mundial, pero con esperanzas

Huescas, jugador del F.C. Copenhague, sufrió una rotura de ligamento en la rodilla derecha el 1 de octubre de 2025 y fue operado con éxito. Sin embargo, su rehabilitación lo colocaba en un periodo de retorno entre mayo y junio del 2026. Rodrigo Huescas se encuentra trabajando en su rehabilitación y Javier Aguirre continúa con su observación esperando que logre recortar los tiempos.

Jesús Orozco, peor de lo esperado para el Mundial 2026

La lesión que sufrió en el tobillo derecho en la semifinal de vuelta contra Tigres ha requerido más recuperación de lo esperado. Luego de pasar por el quirófano se esperaban cinco meses de recuperación, pero las últimas evaluaciones apuntan a que sería necesario esperar hasta agosto de 2026, estando listo para Cruz Azul, pero no así para el Mundial.

Santiago Giménez, la otra incógnita

Santiago Giménez llegó al AC Milan con altas expectativas, pero lesiones en el tobillo frenaron su consolidación y lo llevaron a cirugía en diciembre de 2025. Por ahora se encuentra en proceso de rehabilitación y se espera que en marzo pueda estar de nuevo en la cancha, pero las dudas sobre si estará listo o no para el Mundial 2026 se mantienen.

Gilberto Mora, una recuperación más lenta de lo esperado

Gilberto Mora, jugador de Tijuana, presentó una pubalgia, una situación que lo obligó a perderse la primera gira de la Selección Mexicana al inicio del año. Se esperaba que para febrero estuviera listo, pero Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos, ha informado recientemente que aún no hay una fecha oficial. “De Gil Mora ya mandaron los médicos el informe. Sigue en su proceso de recuperación, vamos a ir día a día con base en su evolución hasta que entendamos, en la parte médica, que se pueda sumar a los entrenamientos, pero no hay fechas”, explicó el "Loco" Abreu.

Luis Chávez, en el camino correcto

Por su parte, Luis Chávez, quien sufrió una fractura de ligamento cruzado anterior en un entrenamiento con la Selección Mexicana, es una de las grandes dudas. Si bien el jugador hizo pretemporada con el Dínamo de Moscú, aún debe pasar la prueba de fuego y jugar tiempo efectivo. Javier Aguirre ha mantenido contacto con él para seguir su progreso y ver la posibilidad de que dispute su segunda Copa del Mundo.

César Huerta, más cerca de regresar

El “Chino” Huerta pasó por una intervención de la zona pélvica en noviembre del año pasado. El jugador del RSC Anderlecht se estima podría estar listo a finales de este mes de febrero, pero falta conocer si estará al 100 por ciento.

Alexis Vega, antes de lo esperado

Antes del arranque del Clausura 2026, Alexis Vega se sometió a una artroscopia para limpiar su rodilla y solucionar los problemas que ha enfrentado desde finales del 2025. El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, ha señalado que podría estar a finales de febrero o inicios de marzo ya disputando partidos.