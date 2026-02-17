México ya tiene fecha de su concentración final para el Mundial 2026

La Selección de México ya tiene planificada la fecha de su concentración final para encarar el Mundial 2026. Duilio Davino, director Deportivo de Selecciones Nacionales, también detalló hasta qué jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y de la Copa de Campeones de Concacaf, los equipos podrán jugar con seleccionados.

- 6 de mayo: Iniciará la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que marcará el inicio de la etapa definitiva de preparación.

La Selección de México definirá detalles tácticos y físicos en el CAR Mexsport

- Jornada 17 del Clausura 2026 de Liga MX: Fecha en la que los seleccionados podrán participar con sus equipos. La Liguilla se disputará sin jugadores convocados.

- Copa de Campeones de Concacaf: Los jugadores estarán disponibles hasta los partidos de ida de la Semifinal.

“El inicio de la concentración será el 6 de mayo. Recordar que los seleccionados juegan con sus equipos en Liga hasta la fecha 17, después tendrán un periodo de descanso y se incorporan a la concentración y si hubiera un equipo mexicano que tuviera seleccionados en la Copa de Campeones de Concacaf, jugarían la semifinal de ida, tendrían un periodo de descanso y después se integran a la concentración”, explicó Duilio Davino.

Javier 'El Vasco' Aguirre definirá la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 Mexsport

El federativo indicó que cumplieron con las exigencias de Javier “El Vasco” Aguirre de tener escenarios de “alta exigencia” para sacar a los jugadores de la zona de confort.

“No tanto hacer microciclos, sino meterles partidos para poder meter a jugadores con la posibilidad de ser escogidos en la lista y también conocerlos personalmente. Javier se fija mucho en eso, en el día a día, en cómo se comportan, en cómo conviven y normalmente cuando es fecha FIFA cuando juegan europeos, aquí poder ver los jugadores de nuestra liga compitiendo en estos escenarios”, indicó.

ÚLTIMOS TRES PARTIDOS DE MÉXICO ANTES DEL MUNDIAL 2026:

- 22 de mayo contra Ghana.

- 30 de mayo contra Australia.

- 4 de junio contra Serbia.

Los partidos serán el último filtro para que Javier Aguirre defina la lista final de México para el Mundial 2026.