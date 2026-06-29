Así van los cruces de los Octavos de final del Mundial 2026 (30 de junio)

Los Octavos de final del Mundial 2026 se empiezan a definir, luego del inicio de la ronda de los Dieciseisavos que comenzaron este domingo 28 de junio, donde México ya está instalada en esta instancia tras eliminar a Ecuador en el Estadio CDMX y ahora enfrentará a Inglaterra.

Canadá y Brasil tuvieron un pase similar a Octavos de final. Su gol de la victoria cayó en tiempo añadido, Stephen Eustaquiao anotó al 90+2’ y Gabriel Martinelli al 90+5’.

Los aficionados de Brasil disfrutaron de la victoria ante Japón en 16avos de final del Mundial 2026 Reuters

El pasado lunes arrojó el primer partido definido de los Octavos de final del Mundial, que será entre Canadá y Marruecos, luego de que los marroquíes eliminaran a Países Bajos en penales.

La ronda de Dieciseisavos de final terminará el próximo viernes 3 de julio, con el partido entre Argentina e Islas de Cabo Verde, que se jugará a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.

ASÍ VAN LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026:

- Canadá vs Marruecos.

- Brasil vs. Noruega.

- Paraguay vs. Francia.

- México vs. Inglaterra.

Canadá fue la primera selección que se clasificó a los Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

La selección de Francia avasalló a Suecia con un Kylian Mbappé inspirado. El jugador del Real Madrid marcó un doblete y empató a Lionel Messi con 6 goles en el Mundial 2026.

Inglaterra se repuso de un susto ante una combativa y valiente Congo. Harry Kane se erigió como el héroe al marcar un doblete y darle la victoria y el pase a los Octavos de final del Mundial 2026.

¿CUÁNDO INICIAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Del domingo 5 de julio al martes 7 de julio.

¿CUÁNDO INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

¿CUÁNDO INICIAN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

- Martes 14 de julio y miércoles 15 de julio.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL 2026?

- Sábado 18 de julio.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Domingo 19 de julio.