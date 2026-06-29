Así van los cruces de los Octavos de final del Mundial 2026 (30 de junio)
Canadá y Brasil fueron los primeros clasificados a Octavos de final del Mundial 2026. Conoce los cruces
Los Octavos de final del Mundial 2026 se empiezan a definir, luego del inicio de la ronda de los Dieciseisavos que comenzaron este domingo 28 de junio, donde México ya está instalada en esta instancia tras eliminar a Ecuador en el Estadio CDMX y ahora enfrentará a Inglaterra.
Canadá y Brasil tuvieron un pase similar a Octavos de final. Su gol de la victoria cayó en tiempo añadido, Stephen Eustaquiao anotó al 90+2’ y Gabriel Martinelli al 90+5’.
El pasado lunes arrojó el primer partido definido de los Octavos de final del Mundial, que será entre Canadá y Marruecos, luego de que los marroquíes eliminaran a Países Bajos en penales.
La ronda de Dieciseisavos de final terminará el próximo viernes 3 de julio, con el partido entre Argentina e Islas de Cabo Verde, que se jugará a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.
ASÍ VAN LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026:
- Canadá vs Marruecos.
- Brasil vs. Noruega.
- Paraguay vs. Francia.
- México vs. Inglaterra.
La selección de Francia avasalló a Suecia con un Kylian Mbappé inspirado. El jugador del Real Madrid marcó un doblete y empató a Lionel Messi con 6 goles en el Mundial 2026.
Inglaterra se repuso de un susto ante una combativa y valiente Congo. Harry Kane se erigió como el héroe al marcar un doblete y darle la victoria y el pase a los Octavos de final del Mundial 2026.
¿CUÁNDO INICIAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?
- Del domingo 5 de julio al martes 7 de julio.
¿CUÁNDO INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?
- Del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.
¿CUÁNDO INICIAN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?
- Martes 14 de julio y miércoles 15 de julio.
¿CUÁNDO ES EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL 2026?
- Sábado 18 de julio.
¿CUÁNDO ES LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?
- Domingo 19 de julio.