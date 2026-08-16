¿Vestidor roto en América? Almada explica "regaño" a Veiga

Guillermo Almada suelta una carcajada. Una postal poco común del entrenador del América. Sin embargo, la imagen viral del juego anterior de Leagues Cup discutiendo con Raphael Veiga ameritó una explicación del estratega.

"No fue regaño, el problema es que a veces se sacan imágenes de contexto, se los digo a los árbitros, en la cancha de futbol no pueden hablar, uno habla en voz alta, intercambiando opiniones, yo le hice una corrección, se me hizo oportuna.

(Veiga) me respondió en voz alta para escuchar, Raphael es un muchacho con mucho talento, estoy convencido, nos puede brindar mucho en lo colectivo", dijo Almada tras la victoria del América sobre Atlético de San Luis (3-0).

En esa línea, Almada no desaprovechó la conferencia post-partido para destacar la actuación del brasileño Veiga, autor del primer tanto contra los potosinos en el Banorte.

"Felizmente tuvo una aparición, abrió el marcador, nos brindó un poco de estabilidad, insisto, tenemos que buscar la mejor versión de él, está entrenando bien, está con buen ritmo, hizo una pretemporada dura, quiere sobresalir en el club, va por el buen camino, tenemos esperanza en él, que sea una de esas soluciones futbolísticas que necesitamos”.

Y por la inquietud del americanismo por refuerzos, el estratega uruguayo exhortó a la calma. Confía en lo demostrado por la plantilla entre los torneos de Liga MX y Leagues Cup.

No, ya lo he dicho, estamos muy conformes con el plantel que tenemos, en algunas posiciones, no pudimos rotar, porque sus características, más allá del buen momento, se hacen difíciles suplantarlas, son características que nos faltan, queremos completar, más allá de que estemos conformes, por ende, el nivel, estamos satisfechos con los jugadores, los juveniles dieron un paso al frente, aprovechan sus oportunidades, eso nos brindan soluciones a la hora de tomar decisiones”.

Cabe recordar que el América y su directiva trabajan por fichar a un centro delantero y un volante. Aunque los canteranos han sido clave en el arranque de semestre.

“Nosotros contamos con ellos de inicio, con los jóvenes, se merecen la misma oportunidad, porque están en buen momento, cuando los necesitamos, por la frescura, la seguidilla de partidos. Congratula que los futbolistas estén en buen nivel, era una oportunidad de dar un paso al frente, ser una variante para refrescar”.

El América ahora alistará sus siguientes duelos: contra Bravos de Juárez en Liga MX y frente al Columbus Crew en la Leagues Cup.