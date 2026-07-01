Inglaterra pasó un susto; enfrentará a México en Octavos del Mundial

Inglaterra se llevó un tremendo susto en los 16avos de Final del Mundial 2026, pero apeló a la paciencia y a la jerarquía para eliminar a una valiente Congo por 2-1 con una excelsa actuación de Harry Kane, al marcar un doblete. Ahora, los ingleses enfrentarán a México en los Octavos de final.

El Congo inició con valentía y con una soltura en el campo. Sorprendió con hacerse de la posesión del balón y con un gol al minuto 6. Chancel Mbemba mandó un servicio al corazón del área que no rechazó la defensa, Brian Cipenga controló y mandó un derechazo raso pegado al poste derecho, con pequeña responsabilidad del portero Jordan Pickford.

Brian Cipenga sorprendió a todos al hacer el 0-1 del Inglaterra vs Congo, 16avos de final del Mundial 2026 Reuters

Las cosas no pintaban bien para Inglaterra. Jude Bellingham se barrió con fuerza en medio campo, el árbitro no lo perdonó y le sacó la amarilla al 18’.

Tras 22 minutos, Congo tuvo mayor posesión del balón con un 45 por ciento.

En el 29’ inició el show del portero Lionel Mpasi. Declan Rice puso un servicio preciso y Jude Bellingham remató de cabeza, pero el arquero sacó el balón a una mano.

Lionel Mpasi sigue siendo factor para evitar el tanto de Inglaterra Reuters

Inglaterra siguió en busca de igualar el marcador. Tras una serie de rebotes, Marcus Rashford mandó un remate que rechazó un defensor en la línea final.

Pero el Congo tuvo valentía en el campo y casi hizo el segundo. Servicio al área que fue desviado y Yoane Wissa remató, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo al 41’.

Jugada polémica al 43’. Harry Kane fue al suelo tras un pequeño contacto con el portero, pero el árbitro dijo que no, que fue un 'clavadazo'.

La jugada polémica del primer tiempo. Harry Kane sintió un contacto del portero Lionel Mpaso y fue al césped, pero el árbitro no decretó penal en el Inglaterra vs Congo de los 16avos de final del Mundial 2026 Reuters

Los minutos finales nos regaló tremendas atajadas de Mpasi. Primero por un remate de cabeza de Bellingham y luego al detener un remate de Harry Kane.

INGLATERRA – CONGO (SEGUNDO TIEMPO)

Para el inicio del segundo tiempo, el portero del Congo también fue factor, luego de detener a una mano el remate de Bellingham.

Harry Kane remató de cabeza para ahora sí vencer a Lionel Mpasi e igualar 1-1 el Inglaterra vs Congo en los 16avos del Mundial 2026 Reuters

Inglaterra apeló a la paciencia y a los jugadores de jerarquía para igualar 1-1 al 75’. De derecha a izquierda, Anthony Gordon mandó un servicio al corazón del área para que Harry Kane rematara de cabeza; Mpasi se estiró y no pudo desviar lo suficiente.

Así fue el golazo de Harry Kane para el 2-1 en el Inglaterra vs Congo de los 16avos de final del Mundial 2026 Reuters

Harry Kane fue la solución. Entre tres jugadores, mandó un potente derechazo que nada pudo hacer Mpasi al 86’.