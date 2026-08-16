VIDEO: Vendedor y aficionados protagonizan pelea en tribuna del Estadio Jalisco

La violencia regresó al futbol mexicano durante la Jornada 4 del Apertura 2026, cuando un vendedor comenzó a pelearse a golpes en la tribuna del Estadio Jalisco frente a unos aficionados del Atlas, mismo que no lograron disfrutar del triunfo Rojinegro ante Tigres en el día de su 110 aniversario.

Todo era fiesta y celebración entre los seguidores del último bicampeón de Guadalajara, sin embargo, todo se tornó completamente sombrío cuando en la parte alta del recinto mundialista comenzaron los golpes, mismos que fueron protagonizados por un vendedor y un par de aficionados del conjunto local.

En el video compartido en redes sociales, puede apreciarse cómo es que en las escaleras de la tribuna comienzan a hacerse de palabras algunos aficionados con el vendedor, mismo que propinó golpes con el puño cerrado a los seguidores de La Academia.

En la parte final del video se puede apreciar la presencia de un elemento de seguridad, sin embargo, en ningún momento se entrometió en la pelea, guardando distancia y dejando que tanto el vendedor como los seguidores resolvieran la situación a la altura de un tiro de esquina:

Hasta el momento, la Liga MX, FMF ni Atlas se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que en las siguientes horas exista un comunicado en donde se determinen las sanciones correspondientes para los involucrados, mismos que deberían contar con Fan ID -en el caso de los aficionados- y con un riguroso registro, por parte del vendedor que salió prácticamente ileso.

En el terreno de juego, Atlas logró vencer 2-1 a Tigres y celebró su aniversario 110 con triunfo, mismo que lo catapulta a 3 victorias en 4 partidos disputados, colocándose en los primeros peldaños del Apertura 2026, certamen que arranca su historia de cara a una Liguilla a la que únicamente accederán los 8 mejores de la Fase Regular, sin Repechaje ni Play-in.

Aficionados del Atlas celebran el 110 aniversario del conjunto Rojinegro en el Estadio Jalisco. Mexsport

BFG