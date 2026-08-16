Gol de penal devuelve a Chivas a sitios de Liguilla; Santos al fondo de la tabla

Con un riguroso penal convertido por Ricardo Marín, Chivas venció 0-1 a Santos y -momentáneamente- regresó a puestos de Liguilla en el ocaso de la Jornada 4 durante el Apertura 2026 de Liga MX; Santos hila su cuarta derrota y se mantiene al fondo.

La cancha del dolor ajeno es ni más ni menos que un mito, al menos en la actualidad, ya que el TSM vivió una nueva invasión por parte de un conjunto visitante que pintó de rojo y blanco las tribunas de Torreón, haciendo resonar el “Chivas, Chivas” durante los 90 minutos.

Jugadores de Santos y Chivas disputan el balón durante la Jornada 4 en el Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

Durante los primeros 45 minutos, los conjuntos orquestados por Renato Paiva (en palco por suspensión) y Gabriel Milito, no contaron con aproximaciones de peligro, sin embargo, fue en el segundo tiempo cuando los de la Comarca estuvieron cerca de abrir el marcador.

‘Manotazos’ de Rangel dan el triunfo a Chivas

Durante el minuto 57 con un disparo cruzado y un intento más en el 69’, Santos estuvo a centímetros de estremecer las redes del Rebaño y convertir el 0-0 en una ventaja, misma que aún no conocen desde el arranque del Apertura 2026.

Los minutos transcurrían en la Comarca Lagunera y, tras un riguroso penal marcado por el silbante Vicente Jassiel Reynoso, Ricardo Marín logró poner en ventaja a la escuadra Rojiblanca (75’), brindándoles el que representaría su segunda victoria en lo que va del semestre en el futbol mexicano y hundiendo a los dirigidos por Renato Paiva.

Con este resultado, Chivas escala a la octava posición de la tabla general, mientras que Santos se encuentra en el penúltimo peldaño de la clasificación debido a la diferencia de goles, portando -6 por -11 de FC Juárez, quienes no podrían caer más sitios.

La siguiente prueba para Chivas será durante la Jornada 5, cuando reciban a Xolos en el Estadio Akron, mientras que Santos viajará a Puebla para conocer si el Estadio Cuauhtémoc se convierte en el primer recinto del semestre que los ve sumar alguna unidad.

BFG