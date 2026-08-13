Fede Vigevani habló con Excélsior luego de su salida de 'La casa de los famosos México'

Fede Vigevani lloró cuando dejó La casa de los famosos México como no lo había hecho desde hace muchos años atrás, por lo menos eso dijo su mamá en cadena nacional.

Pero con él, y su madre, lloraron varios adolescentes, jóvenes y las mamás de estos que siguieron la salida del youtuber del reality mexicano, en el que no fue un participante, sino un habitante de la llamada La casa más famosa de México.

El uruguayo se convirtió en una sensación para sus millones de seguidores que lo vieron en el 24/7 a través de la señal de ViX Premium al hacerle bromas a sus compañeros o por haber ganado el primer reto de la semana y convertirse en líder.

Para el joven de 31 años fue toda una experiencia que disfrutó muchísimo, contó en entrevista con Excélsior.

Siempre estaré agradecido con esto porque esperaba que fuera diferente y al final no lo fue. Fue mucho mejor de lo que esperaba y bueno, ahora ya estoy de regreso acá (afuera) y dormí muy poquito ayer (de martes a miércoles), pero ando con mucha energía todavía”.

Federico Augusto Vigevani de Arce, su nombre real, nació en Montevideo el 1 de octubre de 1994 y subió su primer video a YouTube a los 15 años llamado La mejor joda por celular. Con el paso de los años siguió subiendo videos hasta que en 2014 colgó uno en el que usaba barniz rojo de su madre para crear arte y se volvió viral.

Así siguió el canal Dosogas —con dos amigos y enfocado a bromas y cámaras ocultas en calles de ciudad— y luego orientado a videoblogs. Así continuó con su serie de payasos de la deep web hasta convertirse en la sensación que es hoy, considerado el youtuber más importante de Latinoamérica.

Y los números no mienten, en YouTube tiene más de 77 millones de suscriptores y sus videos cuentan con más de 27 mil 945 millones de visualizaciones.

Incluso, ha colaborado con MrBeast cuando éste —con 512 millones de suscriptores en YouTube— lo encerró en su casa embrujada —el clip tiene más de 37 millones de views— o en un encuentro deportivo, cuyo video cuenta con 29 millones de reproducciones.

Y Fede no está más que agradecido por haber tenido la oportunidad de entrar a La casa de los famosos México y por todo el apoyo que le ha dado su Vecibanda, que oscila entre los 7 y los 17 años de edad, muchos de los cuales, incluidos sus papás o hermanos mayores, también lloraron con el “cómplice de La Jefa” de la casa.

Siempre les agradezco mucho por todo, por apoyarme y estando dentro de la casa vi que hubo muchos clips, muchos tuits, muchas noticias por todos lados y sí, ayer no me pude aguantar la lloradera. Intenté no llorar, pero sí, me ganó el sentimiento. Pero sí, la verdad es que voy a extrañar mucho estar dentro de la casa y a todos mis compañeros”.

El hecho de que una figura como Fede entrara a un formato de televisión que se replica en redes hizo que muchos jóvenes se acercaran a él, incluso por figuras de otra generación y que vienen de ese espacio como Karina, Brianda, Luis y Ese. Pero también gente de mayor edad que deseaban ver a personajes que ya cuentan con una trayectoria recorrida en el mundo de la televisión y música como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa y Yahir.

Fede Vigevani Cortesía Televisa Univisión

Para quien lo descubrió, Fede agradece los buenos comentarios que le dieron porque en realidad, confesó, tenía un poco de miedo de lo que fuera a decir la gente.

“Más que nada por mi participación diferente, por así decirlo. Si me quieren seguir, que me sigan, si no, está bien; con que me conozcan, con que me hayan visto en el 24/7 y vean cómo soy, para mí es más que suficiente”.

Durante las dos semanas que estuvo, Fede escondió el papel sanitario y orejeras antirruidos, desacomodó los artículos de belleza de sus compañeras, dijo que había visto fantasmas y hasta organizó un juego de botella para que los habitantes se besaran y él pudiera darle un beso a Gema, como se lo pidió el público.

Pero estar alejado de las redes, compartir el baño, racionar la comida y no dormir del todo bien, para el joven de 31 años fue una especie de terapia, como un retiro el estar sin su teléfono celular.

Estar socializando con los participantes fue de su agrado y “como dije al principio antes de entrar, quise salir un poco de mi zona de confort y hacer algo diferente, y la verdad que me llevo una buena impresión del proyecto, de todos los participantes, y ahora a seguir grabando videos.

Voy a sacar mi marca de dulces en octubre, una que estuvo dentro de La casa de los famosos y se vienen muchos proyectos que ojalá la gente pueda verlos en el futuro”, compartió en la breve charla.

Aunque eso sí, no considera breve, sino permanente, su amor por los mexicanos.

“La verdad siento que mucha gente me pudo conocer, porque la verdad que mi público siempre han sido muchos adolescentes y chicos, y bueno, ahora creo que me pudo conocer un público más grande y ver cómo soy”, concluyó.

Fede en YouTube

En 2023 se llevó dos posiciones en el número uno en YouTube: Top Creadores Populares y Top Videos Populares en México.

Entre los videos más populares estuvo el de Compré un payaso en la Deep Web.

En 2024 continuó en el Top de Creadores en México.

Para 2025 se situó en el tercer sitio de los creadores más populares en YouTube.

En la música

También tiene una carrera como cantante. El año pasado lanzó el sencillo Acapulco, al lado de Mario Bautista.

Mario Bautista y Fede Vigevani. Cortesía MorMar Entertainmentet

De La casa de los famosos México 2026