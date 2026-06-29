Brasil sigue con el sueño de conseguir el título del Mundial 2026, luego de vencer 2-1 a Japón en el Estadio de Houston. La prensa del país sudamericano resaltó la “épica remontada”.

Gabriel Martinelli se erigió como el héroe de Brasil al anotar en tiempo de descuento (90+5’), ante una combativa Japón que puso en aprietos a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

En Brasil destacan ‘remontada épica’, ‘susto’ y ‘drama’ con Japón Reuters

Kaishu Sano sorprendió a Brasil con su gol de disparo de media distancia al 29’, Casemiro empató casi a la hora de juego con un remate de cabeza y Martinelli sentenció el partido con un remate cruzado.

“Remontada épica”, tituló O Globo. El diario resaltó la reacción de Brasil y puso una sequía de 24 años y ocho días sin remontadas en eliminatorias de un Mundial. “La última vez que Brasil remontó en un partido de eliminatoria fue contra Inglaterra, durante su quinta Copa del Mundo”, señaló.

La prensa de Brasil destacó que Brasil sufrió un susto ante Japón Reuters

“Brasil sufre un susto, pero remonta ante Japón al final”, publicó Lance. Destacó el gol de Gabriel Martinelli y los cambios que hizo Carlo Ancelotti, como el de Endrick por Lucas Paquetá. Brasil siguió presionando, principalmente con centros al área. “Fue cuando jugaron al ras del suelo que consiguieron el gol de la victoria: en el minuto 50, Rayan recuperó el balón y se lo pasó a Bruno Guimarães, quien dio su cuarta asistencia en este Mundial para el gol decisivo de Gabriel Martinelli”.

“Brasil sobrevive al drama con Japón y avanza a Octavos de final en el último minuto”, indicó uol. El medio señaló que ‘La Canarinha’ sufrió mucho, pero mantuvo viva su esperanza de conseguir su sexto título mundial. “El equipo de Ancelotti espera ahora al ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega mañana para conocer a su rival en la siguiente ronda eliminatoria”.

Ahora, Brasil espera rival en Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

“Brasil remonta y vence a Japón en el tiempo de descuento”, publicó Folha.

“Brasil remonta con un gol en el último minuto, elimina a Japón y avanza a los octavos de final del Mundial”, publicó Terra Brasil. El medio subrayó la emoción que hubo en el partido y que se decidió en el último segundo.

Ahora, Brasil espera a rival en Octavos de final del Mundial, que saldrá del ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega.