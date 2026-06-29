Brasil remonta a Japón al 95’ y mantiene vivo el sueño de la sexta estrella en el Mundial 2026

Houston pasó en cuestión de minutos de contener la respiración a estallar en una fiesta brasileña. Durante casi toda la tarde, Japón había llevado al límite al equipo de Carlo Ancelotti.

Había corrido más, presionado mejor y rozado la mayor sorpresa del Mundial. Pero cuando el reloj marcaba el minuto 95, apareció Gabriel Martinelli para escribir uno de esos capítulos que sólo Brasil parece conocer de memoria.

Bruno Guimarães encontró un espacio entre una defensa japonesa ya exhausta y filtró el pase definitivo. Martinelli atacó el balón con determinación y definió para el 2-1 que desató la locura en el NRG Stadium, denominado Houston Stadium durante la Copa del Mundo.

Vinicus lidera la victoria de Brasil ante Escocia Reuters

La marea amarilla que desde horas antes había inundado las calles de Houston terminó celebrando un triunfo que parecía escaparse de las manos.

Brasil continúa su camino hacia la ansiada sexta estrella, mientras Japón volvió a encontrarse con la barrera que durante décadas le ha impedido dar el salto definitivo. Los asiáticos siguen sin ganar un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales.

La historia comenzó muy distinta. Japón no salió a especular. Presionó la salida brasileña desde el primer minuto, incomodó a Casemiro y Lucas Paquetá, redujo los espacios para Vinícius Júnior y obligó constantemente a Brasil a jugar largo, algo que favorecía el plan diseñado por Hajime Moriyasu.

El premio llegó cerca de la media hora. Kaishu Sano robó protagonismo a todas las figuras del encuentro. Aprovechó un error en la salida brasileña, dejó atrás a Casemiro con una conducción potente y sacó un disparo desde fuera del área que venció a Alisson.

Era el primer gol internacional del mediocampista y también el momento más importante de la historia reciente del futbol japonés.

Durante varios minutos, Brasil pareció irreconocible. La circulación era lenta, Vinícius estaba permanentemente rodeado por Takefusa Doan y Takehiro Tomiyasu, mientras la grada brasileña comenzaba a mostrar señales de preocupación.

Una derrota habría significado la primera eliminación de Brasil antes de los cuartos de final desde Italia 1990 y un golpe devastador para un proyecto encabezado por Carlo Ancelotti con el único objetivo de recuperar un título mundial que se le niega al país desde Corea-Japón 2002.

Jugadores de Brasil celebrando el gol de Vinicius REUTERS

El descanso cambió por completo el partido

Brasil regresó con otra intensidad. Adelantó líneas, recuperó agresividad y comenzó a encerrar a Japón cerca de su propia área.

El empate llegó gracias al hombre más señalado de la primera mitad. Casemiro, superado durante los primeros 45 minutos, apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro preciso de Gabriel y firmar el 1-1, reivindicándose cuando más lo necesitaba.

A partir de ahí solo existió un equipo. Vinícius encontró espacios, obligó a Zion Suzuki a realizar una de las mejores atajadas del torneo y Japón empezó a pagar el enorme desgaste físico de su presión inicial. Cada ataque brasileño transmitía la sensación de que el gol definitivo estaba cerca.

Ese instante llegó cuando el partido agonizaba. Bruno Guimarães levantó la cabeza y encontró el desmarque de Martinelli. El delantero definió con serenidad para completar la remontada y evitar que Brasil protagonizara uno de los mayores fracasos de su historia mundialista.

La victoria mantiene intacto el objetivo que llevó a Ancelotti al banquillo brasileño. La Canarinha sigue en la carrera por conquistar una sexta Copa del Mundo y ahora enfrentará al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega por un lugar en los cuartos de final.

Japón, en cambio, volvió a quedarse a un paso de romper su techo histórico. Lo intentó con valentía, organización y personalidad. Durante una hora hizo creer que podía derribar al gigante más exitoso del futbol mundial.

Pero cuando Brasil encontró aire, recordó por qué cinco estrellas adornan su escudo y por qué, incluso al borde del abismo, sigue siendo uno de los equipos más difíciles de eliminar.