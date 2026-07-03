Egipto hace historia: vuelve a Octavos de un Mundial tras 92 años

La selección de Egipto hizo historia al clasificarse a Octavos de final del Mundial 2026, instancia a la que vuelve tras su participación en Italia 1934, luego de vencer 2-4 a Australia en penales (tras 1-1 en tiempo regular) en el Estadio de Dallas. Mohamed Salah marcó de penal y al finalizar del partido no pudo contener las lágrimas. Los “Faraones” se medirán a Argentina o Cabo Verde.

Australia comenzó con peligro el primer tiempo. Jordan Bos entró al área y estuvo a punto de rematar a puerta, pero Ramy Rabia prolongó el esférico al 6’.

Emam Ashour anotó al 13’ en el Australia - Egipto del Mundial 2026 Reuters

Egipto respondió de manera contundente. Tras una jugada prefabricada, un rebote y un servicio de Karim Hafez a segundo poste, Emam Ashour remató de cabeza para vencer al arquero Patrick Beach al 12’.

Australia fue en busca del empate, pero Egipto contrarrestó el peligro. El primer tiempo terminó con ligera ventaja de posesión de balón para los “Faraones” con 46 por ciento, por 45 de los “Socceroos”.

Jordan Bos salió de la cancha tras el impacto que se llevó en el primer tiempo. Kai Trewin entró al quite, pero casi le dan la bienvenida con un gol, debido a que Omar Marmoush mandó un remate al costado al 45’.

Así fue el autogol de Mohamed Hany tras un tiro libre Reuters

Autogol de Egipto para el 1-1. Tras un tiro libre por el costado izquierdo, el balón fue al área y Mohamed Hany remató a propia puerta al 55’.

En tiempo de compensación, el portero Patrick Beach realizó un atajadón tras un remate de Ramy Rabia, lo que provocó que el partido se fuera a tiempos extra.

El atajadón de Patrick Beach que salvó Australia en tiempo añadido del segundo tiempo Reuters

En tiempos extra, Australia se preparó para lo que sería la tanda de penales. Patrick Beach dejó la cancha para el experimentado Mathew Ryan, a quien de inmediato le pusieron el gafete de capitán.

Los seleccionados de Egipto celebraron el pase a los Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

El volado para los penales lo ganó Mohamed Salah, como un preludio de lo que iba a pasar. Anotó de Panenka y reveló que no sabía si lo iba a anotar, pero lo que sí sabía es que debía intentarlo. Egipto se impuso 2-4 en penales.

LA PRIMERA OCASIÓN DE EGIPTO EN OCTAVOS DE FINAL DE UN MUNDIAL

En el segundo Mundial de la historia, en Italia 1934, el torneo se disputó con 16 selecciones, siendo la primera participación de Egipto.

En esta edición no hubo grupos y se prefirió por iniciar en los Octavos de final. En su cruce, Hungría eliminó 4-2 a Egipto.