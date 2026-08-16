Xolos Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 4, Apertura 2026 - Liga MX
En busca de mantenerse en puestos de Liguilla tras la Jornada 4, Xolos y Cruz Azul se miden en la cancha del Estadio Caliente durante el Apertura 2026; síguelo EN VIVO
Con goles sobre la hora, Xolos y Cruz Azul empatan 1-1 en la cancha del Estadio Caliente
Toño Rodríguez deja el rebote dentro del área chica y los de La Noria acariciaron la ventaja
Nicolás Ibáñez aprovecha el error de la zaga y pone el empate para La Máquina
A la primera mitad en la cancha del Estadio Caliente
Centro de Gilberto Mora que remata Nacho Rivero, haciendo valer la 'ley del ex' y cantando el gol frente a La Máquina
No paran de dar indicaciones dentro del área técnica
Que termina con desvío y tiro de esquina en favor de los cementeros
Pero mantiene la posesión y tranquilidad del balón en este tramo final del primer tiempo
Y el silbante le pide que siga el compromiso
Rechace que envía a tiro de esquina tras un disparo proveniente desde los linderos del área
Y arriesga de más ante unos Xolos que mantienen la presión alta
Adonis Preciado dispara con parte interna y queda a nada del 1-0
Antonio Rodríguez y Kevin Mier no cuentan con acciones de peligro para salvar
Que Víctor Alfonso Cáceres no marca, llevándose reclamos de locales y visitantes
Remate de Nacho Rivero que no logra llevar rumbo de portería
Diego Abreu gana la posición y remata de primera intención en un intento que apenas se marcha por un costado
Mientras Cruz Azul espera el error rival para aprovechar los espacios abiertos
Disparo de José Paradela que el portero de Xolos rechaza hacia tiro de esquina
Y comienza a llenar de centros el área de Tijuana
Que termina siendo rechazado por la zaga fronteriza
Jackson Porozo y Christian Ebere reciben atención médica sobre el terreno de juego
Xolos presiona desde el instante inicial y cobra desde la punta de la izquierda
Xolos y Cruz Azul buscan los tres puntos en el último compromiso del día en la Liga Mx
El partido comenzará en un par de minutos
Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego previo al partido
Es el árbitro central del compromiso a celebrarse en el Estadio Caliente; ya hubo pelea en las tribunas durante esta Jornada 4
Xolos y Cruz Azul cierran la actividad de este domingo 16 de agosto, seguido del triunfo del América y el empate entre Santos y Chivas