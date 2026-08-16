Xolos Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 4, Apertura 2026 - Liga MX

Con goles sobre la hora, Xolos y Cruz Azul empatan 1-1 en la cancha del Estadio Caliente

Toño Rodríguez deja el rebote dentro del área chica y los de La Noria acariciaron la ventaja

Nicolás Ibáñez aprovecha el error de la zaga y pone el empate para La Máquina

A la primera mitad en la cancha del Estadio Caliente

Centro de Gilberto Mora que remata Nacho Rivero, haciendo valer la 'ley del ex' y cantando el gol frente a La Máquina

No paran de dar indicaciones dentro del área técnica

Que termina con desvío y tiro de esquina en favor de los cementeros

Pero mantiene la posesión y tranquilidad del balón en este tramo final del primer tiempo

Y el silbante le pide que siga el compromiso

Gilberto Mora cae en el área

33' Gilberto Mora cae en el área

Rechace que envía a tiro de esquina tras un disparo proveniente desde los linderos del área

¡Jackson Porozo en la línea!

30' ¡Jackson Porozo en la línea!

Y arriesga de más ante unos Xolos que mantienen la presión alta

Cruz Azul se arriesga en la salida

28' Cruz Azul se arriesga en la salida

Adonis Preciado dispara con parte interna y queda a nada del 1-0

Antonio Rodríguez y Kevin Mier no cuentan con acciones de peligro para salvar

Momento tenso en el terreno de juego

22' Momento tenso en el terreno de juego

Que Víctor Alfonso Cáceres no marca, llevándose reclamos de locales y visitantes

Faltas en la mitad de la cancha

20' Faltas en la mitad de la cancha

Remate de Nacho Rivero que no logra llevar rumbo de portería

Nueva aproximación de los fronterizos

16' Nueva aproximación de los fronterizos

Diego Abreu gana la posición y remata de primera intención en un intento que apenas se marcha por un costado

Mientras Cruz Azul espera el error rival para aprovechar los espacios abiertos

Disparo de José Paradela que el portero de Xolos rechaza hacia tiro de esquina

Y comienza a llenar de centros el área de Tijuana

Cruz Azul se adueña del balón

9' Cruz Azul se adueña del balón

Que termina siendo rechazado por la zaga fronteriza

Jackson Porozo y Christian Ebere reciben atención médica sobre el terreno de juego

Se activa el protocolo de conmoción

3' Se activa el protocolo de conmoción

Xolos presiona desde el instante inicial y cobra desde la punta de la izquierda

Xolos y Cruz Azul buscan los tres puntos en el último compromiso del día en la Liga Mx

El partido comenzará en un par de minutos

Saaaaaltan los equipos a la cancha

- Saaaaaltan los equipos a la cancha

Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego previo al partido

- Ya calientan

Cruz Azul busca regresar al triunfo con:

- Cruz Azul busca regresar al triunfo con:

Así sale Xolos para esta noche ante Cruz Azul

- Así sale Xolos para esta noche ante Cruz Azul

Es el árbitro central del compromiso a celebrarse en el Estadio Caliente; ya hubo pelea en las tribunas durante esta Jornada 4

- ¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!