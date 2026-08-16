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Xolos Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 4, Apertura 2026 - Liga MX

En busca de mantenerse en puestos de Liguilla tras la Jornada 4, Xolos y Cruz Azul se miden en la cancha del Estadio Caliente durante el Apertura 2026; síguelo EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Xolos y Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 4 del Apertura 2026 desde la cancha del Estadio Caliente.
Xolos y Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 4 del Apertura 2026 desde la cancha del Estadio Caliente.Mexsport
Escudo Xolos
XOLOS
11
CRUZ AZUL
Escudo Cruz Azul MxM
MEDIO TIEMPO
MT¡¡¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!!!

Con goles sobre la hora, Xolos y Cruz Azul empatan 1-1 en la cancha del Estadio Caliente

45+2'¡¡¡Se salva Xolooooos!!!

Toño Rodríguez deja el rebote dentro del área chica y los de La Noria acariciaron la ventaja

45+1'GOOOOOOOOOOOOL DE CRUZ AZUUUUUUUUL

Nicolás Ibáñez aprovecha el error de la zaga y pone el empate para La Máquina

45'Se añaden 3 minutos

A la primera mitad en la cancha del Estadio Caliente

44'GOOOOOOOOOOOOOOOL DE XOLOOOOOOOOOOOS

Centro de Gilberto Mora que remata Nacho Rivero, haciendo valer la 'ley del ex' y cantando el gol frente a La Máquina

40'Joel Huiqui y Sebastián Abreu

No paran de dar indicaciones dentro del área técnica

37'Serie de rebotes

Que termina con desvío y tiro de esquina en favor de los cementeros

36'Kevin Mier controla con problemas

Pero mantiene la posesión y tranquilidad del balón en este tramo final del primer tiempo

33'Gilberto Mora cae en el área

Y el silbante le pide que siga el compromiso

30'¡Jackson Porozo en la línea!

Rechace que envía a tiro de esquina tras un disparo proveniente desde los linderos del área

28'Cruz Azul se arriesga en la salida

Y arriesga de más ante unos Xolos que mantienen la presión alta

25'¡¡¡Xooooolos toca la puerta!!!

Adonis Preciado dispara con parte interna y queda a nada del 1-0

22'Momento tenso en el terreno de juego

Antonio Rodríguez y Kevin Mier no cuentan con acciones de peligro para salvar

20'Faltas en la mitad de la cancha

Que Víctor Alfonso Cáceres no marca, llevándose reclamos de locales y visitantes

16'Nueva aproximación de los fronterizos

Remate de Nacho Rivero que no logra llevar rumbo de portería

15'¡¡¡Cerca Xolooooos!!!

Diego Abreu gana la posición y remata de primera intención en un intento que apenas se marcha por un costado

13'Xolos presiona en campo rival

Mientras Cruz Azul espera el error rival para aprovechar los espacios abiertos

10'¡¡¡Toñooooooo!!!

Disparo de José Paradela que el portero de Xolos rechaza hacia tiro de esquina

9'Cruz Azul se adueña del balón

Y comienza a llenar de centros el área de Tijuana

6'Ceeeentro de Christian Ebere

Que termina siendo rechazado por la zaga fronteriza

3'Se activa el protocolo de conmoción

Jackson Porozo y Christian Ebere reciben atención médica sobre el terreno de juego

1'Primer tiro de esquina

Xolos presiona desde el instante inicial y cobra desde la punta de la izquierda

0'¡¡¡ARRAAAAAAAAAANCA EL PARTIDO!!!

Xolos y Cruz Azul buscan los tres puntos en el último compromiso del día en la Liga Mx

-Saaaaaltan los equipos a la cancha

El partido comenzará en un par de minutos

-Ya calientan

Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego previo al partido

-Cruz Azul busca regresar al triunfo con:
-Así sale Xolos para esta noche ante Cruz Azul
-Víctor Alfonso Cáceres

Es el árbitro central del compromiso a celebrarse en el Estadio Caliente; ya hubo pelea en las tribunas durante esta Jornada 4

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Xolos y Cruz Azul cierran la actividad de este domingo 16 de agosto, seguido del triunfo del América y el empate entre Santos y Chivas

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