Diego Mejía se molesta por tachar de "equipo tedioso" al San Luis

Diego Mejía, director técnico del Atlético de San Luis, se marchó enojado del Estadio Banorte. Consideró que el marcador (3-0) no fue reflejo de lo mostrado en el partido de la jornada cuatro ante el Club América.

¿Qué partido viste? Pegamos una al poste al 45'. Al 65' teníamos uno menos, no es caso de cambiar a los tres delanteros, ponen adjetivos de un equipo tedioso, vino San Diego, no sé si generaron como nosotros, ellos tuvieron una llegada, un zurdazo y adentro, pegamos dos al poste, perdón, pero no estoy de acuerdo", respondió Mejía a la prensa.

América derrotó 3-0 al Atlético de San Luis. -Mexsport Agency-

Atlético de San Luis se quedó con uno menos

Aunque no opinó del arbitraje de Maximiliano Quintero y las polémicas revisiones del VAR, Mejía recalcó la desventaja al sufrir la expulsión de 'Bambu' al 47'.

"El plan del segundo tiempo no se puede seguir, todo cambia, es otro juego, no sé qué equipo en el mundo con 10 hombres va a tener llegada, es muy difícil", recriminó el entrenador del San Luis.

Mejía es optimista ante la mala racha de San Luis

En el Apertura 2026 el Atlético de San Luis no ha conseguido una victoria (0-2-2) y en la Leagues Cup no tuvo trascendencia, pero el optimismo persiste en Mejía.

“No dejar de creer, ya lo decía, íbamos a ser un equipo que dominara al rival, después hemos perdido, el equipo genera, defiende bien, es agresivo, los resultados no se han dado, uno trabaja siempre, lo único que deseo es ganar un partido, se entrena para ganar, las circunstancias no están a nuestro favor, debemos tener paciencia y seguir trabajando."

El entrenador de San Luis señaló que intentó adaptar a su equipo ante las circunstancias de tener un jugador menos durante gran parte del partido.

“Tratas de solucionar, hicimos un 5-3-1 y todavía pisamos el área del rival, el gol y el hombre menos nos hace un partido distinto, le jugamos de tú por tú al América".

Diego Mejía es optimista. MexSport Agency

No basta con dominar al rival: Mejía

En cuestión de autocrítica, Diego Mejía consideró que falta "consistencia, saber que no alcanza con dominar al rival, generar cuatro o cinco por partido no alcanza, tampoco con un 2-0 contra nóminas más altas, los jugadores que juegan a gran nivel no juegan solamente unos minutos, juegan siempre, qué nos falta para crecer, ser consistentes, no alcanza con 50 minutos, tenemos que ser consistentes para conseguir algo que este club conseguirá, ser campeón”, reiteró.

El Atlético de San Luis ahora se enfocará en el duelo de la quinta jornada del Apertura 2026, donde recibirán en el Estadio Libertad Financiera a los Tuzos del Pachuca (23 de agosto).