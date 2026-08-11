El próximo integrante de tu familia podría estar esperando por ti: lugares para adoptar en CDMX

Adoptar un perro, un gato o cualquier animal de compañía es una decisión que requiere compromiso, tiempo y responsabilidad. Antes de llevar a un nuevo integrante a casa, es importante reflexionar sobre todo lo que implica brindarle un hogar, cuidados, atención veterinaria y, sobre todo, mucho amor.

Si después de analizarlo consideras que estás listo para sumar una mascota a tu familia, la adopción puede ser una gran opción. Además de darle una segunda oportunidad a un animal que busca hogar, estarás creando un vínculo que puede convertirse en una parte muy especial de la vida familiar.

En la Ciudad de México existen diferentes espacios y organizaciones que trabajan en el rescate y adopción de perros y gatos. Aquí te compartimos algunos lugares donde puedes conocer a tu próximo compañero de vida.

¿Dónde puedo adoptar un perrito o gatito en CDMX?

Si estás buscando dónde adoptar un perro o gato en CDMX, estos espacios pueden ser una alternativa para conocer a animales que esperan encontrar una familia responsable y un hogar lleno de cariño.

Adopciones Greta

Puedes conocer a algunos de los perritos que están en espera de encontrar una familia a través de sus redes sociales. Ahí podrás ver fotografías y conocer algunas de las características de cada uno para saber cuál podría adaptarse mejor a tu familia y estilo de vida.

Además, cuentan con una tienda con causa, cuyos recursos ayudan a la organización a adquirir alimento, como croquetas, y brindar atención veterinaria a los animales que rescatan.

Patitas Grises

Esta organización también trabaja en el rescate de perritos para ayudarlos a encontrar un nuevo hogar. Como parte de sus actividades, realizan eventos en los que puedes conocer a algunos de los animales que están en busca de una familia.

También puedes acercarte a ellos a través de Instagram, donde comparten fotografías e información sobre los perritos, así como algunas de sus características y personalidad.

Patitas Felices A.C.

Este espacio está dedicado al rescate y adopción de animales, con el objetivo de encontrar familias que puedan ofrecerles un hogar responsable y formar parte importante de sus vidas.

A través de sus redes sociales puedes conocer a algunos de los animales que buscan una familia, además de obtener más información sobre ellos y los cuidados que necesitan.

HéroesxAdopción

Otra opción para quienes buscan adoptar un perro o un gato en CDMX es HéroesxAdopción. A través de sus redes sociales puedes conocer a algunos de los animales que buscan un hogar y descubrir más sobre sus características.

También puedes sumarte a su causa mediante donaciones de productos que pueden ser útiles para los perritos, como croquetas y otros artículos para su cuidado.

Estos son solo algunos de los espacios que puedes considerar si estás pensando en adoptar un perro o gato en la capital. Antes de tomar la decisión, recuerda que una mascota representa un compromiso a largo plazo y necesitará alimento, atención veterinaria, tiempo, cuidados y cariño.

La adopción responsable no solo significa encontrar un nuevo integrante para tu familia, sino también darle a un animal la oportunidad de comenzar una nueva historia en un hogar donde pueda sentirse seguro y querido.