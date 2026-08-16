Frentes Políticos / 16 de agosto de 2026

1. Sustento. El secretario de Educación, Mario Delgado, diseña un Sistema Nacional de Becas que, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanza a 22 millones de estudiantes. En el Edomex, junto con la gobernadora Delfina Gómez, entregó apoyos para que 865 estudiantes y 45 docentes realicen estancias académicas en el extranjero. Hasta ahí, política educativa. El detalle es que Delgado aprovechó para responder a la oposición y defender los programas sociales como un escudo contra la deserción. Becar a estudiantes es una obligación que se celebra; convertir cada depósito en argumento electoral, sólo pierde sentido.

2.¿Ahora sí? Margarita González Saravia descubrió que las conferencias de los lunes necesitan reporteros. Como los medios dejaron de acudir a los encuentros fuera de Cuernavaca, el gobierno de Morelos regresa las conferencias a la capital. Asunto resuelto: si la prensa no va al gobierno, el gobierno se mueve hacia la prensa. El detalle es que la entidad tiene problemas bastante más urgentes que la logística de las mañaneras, como extorsiones, homicidios y robos, que marcan la conversación pública. González Saravia puede reacomodar el escenario, pero no la realidad. Cambiar de sede no cambia la decadencia estatal.

3.Abandonados. En Iztapalapa, los empresarios ya entendieron que esperar no es estrategia. La Asociación de Empresarios de Iztapalapa y más de 380 negocios se sumaron a Aliados C5 para conectar sus cámaras a la red pública. El C5 cuenta con 18 mil 454 cámaras en la demarcación y reducciones de hasta 70% donde opera la videovigilancia mixta. El problema es el contraste, pues mientras el sector privado añade más ojos para proteger a trabajadores y clientes, persisten reclamos vecinales por alumbrado, bacheo y servicios urbanos. Aleida Alavez, la alcaldesa, sigue sin garantizar la seguridad, y otros le hacen la tarea. El colmo.

4. Espectadores. Dos narcomantas aparecieron en Tepic y exhibieron un supuesto desafío entre La Mayiza y el CJNG. Miguel Ángel Navarro, el gobernador, pidió calma y hasta puso en duda la autenticidad de los mensajes. Que alguien le informe al mandatario que la disputa criminal no se resuelve cuestionando mantas; se enfrenta con inteligencia, operativos y resultados. Navarro reconoce actividad de grupos delictivos, pero la escena no lo beneficia, pues mientras los cárteles se retan públicamente por el territorio, el gobernador pide a la población que conserve la calma. Nayarit no necesita espectadores. Necesita autoridad.

5. Es personal. Andrés Manuel López Beltrán convirtió la cancelación de su visa en una épica de soberanía nacional. Pero ni siquiera Claudia Sheinbaum parece dispuesta a comprarle el papel de mártir; habló de respeto entre gobiernos, pero marcó distancia: una visa cancelada no constituye, por sí misma, una agresión contra México. López Beltrán, en cambio, llamó a organizarse ante una “inminente embestida” de EU. Mucho ruido para un asunto personal. Morena puede cerrar filas, pero el mensaje político es que, cuando el conflicto es suyo, hasta Palacio parece preferir un poco de sana distancia.