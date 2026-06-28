Agónico gol en el 90+1' da boleto a Canadá para los Octavos de Final del Mundial 2026

Con un agónico gol de Stephen Eustaquio en el minuto 90+1, Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica y se convirtió en el primer calificado a Octavos de Final del Mundial 2026; esperan por el ganador del duelo que cerrará la actividad de Monterrey en la justa mundialista.

Durante el compromiso que abrió el telón de los 16avos de Final, Canadá arrancó tratando de imponer condiciones en Los Ángeles, sin embargo, a pesar de que Derek Cornelius tuvo la oportunidad de poner por delante a los de la Hoja de Maple, no contactó el balón y se perdió el primero de la tarde.

Entre abucheos y el final de la primera mitad, Canadá volvió a tocar la puerta en una doble oportunidad desde los pies de Moise Bombito y Tajon Buchanan, solo que los Bafana Bafana lograron rechazar el esférico en última instancia para mantener su arco en cero y la ilusión de acceder a los Octavos de Final.

Moise Bombito y Tajon Buchanan no logran anotar el 1-0 de Canadá frente a Sudáfrica. Reuters

La segunda mitad arrancó para ambos debutantes en partidos mundialistas de eliminación directa y Sudáfrica fue el primero en mover sus piezas, solo que pese a los intentos de Oswin Appollis y Tani Oluwaseyi, el marcador se mantenía 0-0 con 20 minutos por disputar.

Finalmente, cuando todo agonizaba en Los Ángeles ante unos inminentes Tiempos Extra, Stephen Eustaquio se encargó de tomar el esférico en los linderos del área, disparar al arco y anotar el 1-0 al 90+1’, consiguiendo el gol tan ansiado que los califica hacia la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿Contra quién jugarán en los Octavos de Final?

Será el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos -mismo que se disputará en Monterrey- quien se enfrente al conjunto recientemente clasificado a la siguiente ronda de la justa veraniega, misma en la que estarán presentes los 16 mejores del mundo.

Conoce todos los detalles del compromiso que abrirá la actividad correspondiente a los Octavos de Final:

Día: sábado 4 de julio, 2026.

Horario: 11:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Houston / 68,777 espectadores.

Los 16avos de Final del Mundial 2026 se estarán disputando del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio. AFP

BFG