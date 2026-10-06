El último compás del diez. Messi se despide con nostalgia de la Selección argentina en Buenos Aires

Esta clase de despedida en el futbol es dolorosa, como una vieja canción que hiere, una tonada que cala hondo o de pronto, un silencio que afecta más que el ruido. Porque lo de Messi siempre fue ritmo y alegría, un hombre infinito para un juego que lo necesitaba.

Frente a Benín, bajo la mirada entornada del Estadio Monumental, Lionel Messi baja este martes el telón de su historia con la Selección Argentina. Más que un amistoso de trámite, la cita tiene la solemnidad de una misa: el acto final del hombre que hizo del futbol un acto de fe y de perseverancia, mezclada con tintes mágicos.

Atrás quedarán entonces los años de incomprensión y las cicatrices de las finales perdidas en la penumbra. Hoy solo aguarda el recuerdo radiante de Qatar 2022, el brillo sereno de las Copas América y la certeza de que esa zurda diminuta tuvo la capacidad milagrosa de sanar la autoestima de un país entero.

¿Qué hizo Messi por Argentina?

Messi no solo le devolvió a la Argentina la corona que parecía esquiva; le regaló a varias generaciones una forma distinta de comprender el triunfo: sin estridencias, a través del talento puro y de la lección más prodigiosa, la del potrero que subsiste en un deporte que cada día se vuelve más metódico.

Para el fútbol, la partida del Messi marca el fin de una era en la que la belleza del juego se impuso sobre la fuerza física. Su despedida deja un mapa que no se traza en fronteras, sino más bien la imagen de un humano vuelto mito.

Messi educó el ojo de la infancia mundial, acostumbrándola a que lo imposible podía ocurrir cualquier domingo.

Se apagan las luces y entra en la penumbra, pero el eco de su gambeta perdurará.

¿Cuál es el legado de Messi?

La carrera de Messi en cifras históricas

208 partidos internacionales: Se despide como el jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina.

8 Botas de Oro: Ningún otro futbolista en la historia ha dominado la faceta goleadora con tal constancia en Europa.

Ningún otro futbolista en la historia ha dominado la faceta goleadora con tal constancia en Europa. 8 Balones de Oro: El máximo galardón individual que certifica su reinado a lo largo de tres décadas distintas.

El máximo galardón individual que certifica su reinado a lo largo de tres décadas distintas. 91 goles en un año natural (2012): Una marca absoluta en el fútbol moderno que quebró el récord de Gerd Müller.

Una marca absoluta en el fútbol moderno que quebró el récord de Gerd Müller. 672 goles con el FC Barcelona: El registro más alto de tantos anotados por un mismo jugador en un solo club.

El registro más alto de tantos anotados por un mismo jugador en un solo club. 1 Mundial de la FIFA (Catar 2022): La cumbre de su carrera, donde lideró a Argentina a su tercera estrella como Balón de Oro del torneo.

La cumbre de su carrera, donde lideró a Argentina a su tercera estrella como Balón de Oro del torneo. 2 Copas América (2021 y 2024): El inicio y la consolidación de la era dorada de la Scaloneta que rompió la sequía de 28 años.

El inicio y la consolidación de la era dorada de la que rompió la sequía de 28 años. 4 UEFA Champions League: Conquistadas con el Barça, dejando actuaciones memorables en Wembley, Roma y Berlín.

Conquistadas con el Barça, dejando actuaciones memorables en Wembley, Roma y Berlín. Más de 110 goles con Argentina: Es el máximo goleador histórico incontestable de la albiceleste.

Es el máximo goleador histórico incontestable de la albiceleste. 45 títulos colectivos: Se retira del fútbol de selecciones como el jugador más laureado en la historia de este deporte.