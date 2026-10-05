Portero de Benín reta a Messi previo a su partido de despedida con Argentina

Este martes 6 de octubre, Lionel Messi vivirá su partido de despedida con Argentina, duelo a celebrarse en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires frente a Benín, donde el arquero africano retó al 10 de la Albiceleste, asegurando que intentará detener cada uno de los intentos del protagonista de la noche.

Luego de más de 20 años defendiendo la playera de la Selección de Argentina –donde consiguió 6 títulos- Lionel Messi pondrá punto final en el terreno de juego al disputar el compromiso amistoso frente a Benín.

Horas antes de que el balón comience a rodar en la cancha del Estadio Más Monumental, Marcel Dandjinou, arquero de Benín, aseguró que no concederá oportunidad alguna al astro argentino para marcar en su partido de despedida con la nación 3 veces campeona del mundo:

“Si Messi quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para lograrlo. Soy portero, y mi rol es detener los tiros. Incluso si es el último minuto y hay un penalti, si Messi lo tira, intentaré detenerlo”.

Lionel Messi durante su tercer Final de Copa del Mundo: 2014, 2022 y 2026. Reuters

Prácticamente de inmediato, el cancerbero aseguró que ser parte de la fiesta no significa que habrá regalos para el protagonista, asegurando que si hay alguien que no debe de recibir detalles de este tipo es, justamente, Lionel Messi.

“Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos dijo que teníamos que regalarle un gol y, conociendo a Messi, no necesitamos hacerle regalos”.

Entre los jugadores que serán parte del Argentina Vs Benín lucen caras conocidas como la de Rodrigo de Paul, quien podría estar viviendo sus últimos momentos como seleccionado de cara a la renovación que supone la salida de Lionel Messi.

BFG