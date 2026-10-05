¡Enorme homenaje a Messi! Rosario coloca camiseta gigante del 10 frente al Monumento a la Bandera

Rosario volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi con un espectacular homenaje en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Frente al Monumento Nacional a la Bandera fue instalada una enorme camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y la palabra “Gracias”, como reconocimiento a la trayectoria del futbolista rosarino.

La gigantesca camiseta fue colocada sobre la explanada del monumento, entre el mástil mayor y el inicio del conjunto histórico. La instalación contó con autorización de las autoridades de Rosario y fue diseñada especialmente para destacar el vínculo entre Messi y la ciudad donde nació y creció.

La pieza conserva los tradicionales colores celeste y blanco de la Selección Argentina, mientras que el dorsal 10 luce en color dorado. Además, se instalaron columnas de iluminación que permitirán realizar un espectáculo audiovisual sobre la camiseta, con imágenes relacionadas con algunos de los momentos más importantes de la carrera de Messi con el combinado nacional.

El homenaje busca reconocer la histórica trayectoria de Messi con Argentina, marcada por conquistas como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Rosario rinde homenaje a su hijo pródigo

La ciudad que vio nacer a Messi ha mostrado en distintas ocasiones su admiración por el capitán argentino. Ahora, la intervención frente al Monumento a la Bandera representa un nuevo gesto de reconocimiento hacia uno de sus ciudadanos más destacados.

Con el número 10 como protagonista y el mensaje “Gracias” como emblema, la camiseta gigante se convirtió en un símbolo del agradecimiento de Rosario a Lionel Messi por su trayectoria y por todo lo conseguido con la Selección Argentina.

El homenaje también refleja el vínculo especial que existe entre Messi y Rosario, una relación que se mantiene vigente pese a que el futbolista desarrolló gran parte de su carrera fuera de Argentina.