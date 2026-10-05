Así vivió Messi su último entrenamiento con Argentina: "Sé que voy a extrañar" 

Lo que parecía eterno, este martes llega a su fin. Lionel Andrés Messi cierra su historia con la Selección Argentina y en su último entrenamiento dejó un emotivo mensaje.

En el Estadio Monumental, el ‘10’ jugará su último partido con la Albiceleste, el cual seguramente será más emotivo que deportivo.

Messi llegó el fin de semana a su país y apenas tuvo una pequeñas sesiones de entrenamiento previo a este duelo, sin embargo, hoy, Leo, compartió lo que fue el último momento con sus compañeros.

El post de Messi donde afirma que extrañará estar con Argentina Instagram

Mediante sus redes sociales, el astro argentino compartió imágenes de lo que fue está sesión. Junto a sus compañeros, amigos y staff, Messi dejó un último mensaje: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”.

De igual manera, la cuenta oficial de la Selección Argentina compartió parte de lo que fue este entrenamiento. Con un Messi sonriente, así como Enzo, De Paul, Julián Álvarez y compañía, de esta manera le dicen adiós a su capitán.

¿Dónde ver Argentina vs Benín HOY? Horario y canal del último partido de Messi

Mañana, toda Argentina y parte del mundo estará pendiente de este partido ante Benín, ya que más allá del resultado será la última de Leo Messi con la Albiceleste.

Para aquellos aficionados argentinos o del ‘10’ en México que quieran ver este partido, solamente lo podrán hacer a través de ViX Premium en punto de las 17:00 horas.

Ante su público, en su casa y con sus amigos, Messi dirá adiós a la Selección Argentina después de un Mundial, dos Copas América, una Finalissima, una medalla de Juegos Olímpicos y un Mundial Sub-20.