¿Se cancela la Finalissima? España y Argentina buscan nueva sede por conflicto

El mundo del fútbol se encuentra atento a la decisión final para jugar la Finalissima 2026. El esperado duelo entre la Selección de España, campeona de Europa, y la Argentina, campeona de América, se encuentra bajo una sombra de duda tras la escalada de hostilidades en Oriente Medio.

Aunque el estadio de Lusail en Qatar ya había colgado el cartel de "no hay boletos" al agotar sus 88,966 localidades en apenas dos horas, la seguridad de los protagonistas es ahora la prioridad absoluta luego de la escalada del conflicto en la zona por los primeros ataques entre Estados Unidos-Israel a Irán, quien decidió lanzar ataques contra países como Bahréin, Qatar, Dubái o Abu Dhabi.

Tras los ataques en la región y el bloqueo del espacio aéreo qatarí, la Federación de Fútbol de Qatar (QFA) decidió suspender todas las actividades deportivas. Ante este escenario, Luis de la Fuente, seleccionador español, ha sido claro en sus declaraciones para RNE Deportes, subrayando la necesidad de flexibilidad organizativa.

"La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible. Creo que eso es un poco por donde va toda la negociación. La gente está trabajando en todos los niveles", afirmó el estratega riojano.

De la Fuente reconoció que, aunque lo ideal sería el cese de las hostilidades, el fútbol debe considerar alternativas: "Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es, obviamente, como sociedad que se parara el conflicto... No sé si se está tratando de dar alguna solución".

Respecto a un posible cambio de sede, el técnico admitió estar a la expectativa: "Sé lo mismo que ustedes. Seguramente ustedes saben más, porque a veces tienen más información con anterioridad”.

Sedes alternativas y el monitoreo de UEFA y CONMEBOL

A pesar de que el Comité Supremo qatarí mantiene el partido en pie por tratarse de un evento independiente a la federación local, la UEFA y la CONMEBOL han iniciado un proceso de evaluación constante. El organismo europeo señaló en un comunicado que está "monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación".

Si la seguridad no se puede garantizar para el 27 de marzo, estas son las opciones que cobran fuerza:

Sedes en Europa: Estadios en España o sedes neutrales en Londres o Berlín podrían emerger como alternativas lógicas por logística.

Sedes en Estados Unidos: Dado que Argentina ya tiene planeada su logística en territorio estadounidense para el Mundial 2026, ciudades como Miami o Nueva York aparecen en el radar.

Postergación de fecha: En caso de no encontrar un estadio disponible de forma inmediata, se evaluaría mover el encuentro a una ventana internacional posterior.

La decisión final dependerá de las conversaciones iniciadas este lunes, con la premisa de que España y Argentina solo viajarán si existe plena seguridad.