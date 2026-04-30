Verstappen advierte que modificaciones al reglamento de F1 de poco servirán 

Mientras que la FIA y la Fórmula 1 esperan cambios importantes en Miami con las modificaciones realizadas al reglamento técnico de los coches 2026, con el objetivo de mejorar la seguridad, para Max Verstappen la realidad es que todo esto resultará superficial y no atacará el problema de raíz.

Para Verstappen, los ajustes destinados a mejorar la clasificación y las velocidades de aproximación se quedan cortos. Durante la jornada de prensa en Miami, el neerlandés señaló que las modificaciones no darán grandes esperanzas de que cambie el status quo. "Con los cambios que se han introducido, creo que es más bien un cosquilleo", declaró Verstappen a los medios presentes en el circuito del Hard Rock Stadium.

"La F1 es un deporte muy complejo y político. Creo que todos han hecho todo lo posible por hacer algo, pero, por supuesto, eso no va a cambiar el mundo".

Uno de los puntos clave es la gestión de energía. Pese a que se aumentó el nivel de superclipping hasta los 350 kilovatios para reducir la dependencia de la gestión eléctrica en clasificación, Max asegura que sus pruebas en el simulador no muestran un cambio radical señalando que “todavía falta ir a fondo”.

El valor de la voz del piloto

El neerlandés destacó como un "paso adelante" la apertura al diálogo por parte de Stefano Domenicali (CEO de la F1) y la FIA. Verstappen ha mantenido reuniones privadas para asegurar que los pilotos tengan voz en el futuro del deporte. “Lo positivo es que hemos tenido reuniones muy productivas. Espero que, para los futuros pilotos, haya más aportaciones de nuestra parte a los organizadores", señaló. "Tenemos una buena idea de lo que se necesita para hacer de la F1 un producto divertido".

Verstappen reconoció que aunque entiende que la F1 es un negocio, lamentó que la falta de comunicación previa haya derivado en la situación técnica actual, dado que de haber escuchado a los pilotos antes tal vez la situación actual se pudo haber evitado. "Yo solo hablo de la pureza del deporte y de lo que sentimos en el coche. Si hubiéramos tenido este diálogo hace cinco o seis años, probablemente no estaríamos en esta situación”.