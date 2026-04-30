¡Mundial 2026 a la vista! Edson Álvarez vuelve a entrenar con el Fenerbahce

La cuenta regresiva rumbo a la máxima justa deportiva no se detiene y la tensión crece cada minuto. Sin embargo, las alarmas médicas por fin se apagan en el campamento de la Selección Mexicana. La mejor noticia del día cruzó el océano Atlántico esta mañana: Edson Álvarez pisa nuevamente el césped y reanuda sus prácticas con el Fenerbahce. El referente absoluto del medio campo nacional enciende la ilusión de millones de aficionados que sueñan con una participación histórica en el Mundial 2026.

El camino de la recuperación resultó largo y lleno de incertidumbre para el canterano americanista. La afición azteca recuerda con angustia aquel 5 de febrero, fecha en que el "Machín" abandonó el terreno de juego durante el duelo contra el Erzurumspor por la Copa de Turquía. En esa ocasión, el mediocampista disputó apenas 45 minutos antes de ceder su lugar por intensas molestias físicas. Desde ese momento, el hermetismo rodeó su estado de salud, generando dudas sobre su futuro inmediato en el futbol de élite europeo.

Publicación de Edson Álvarez en Instagram. Foto de IG: Edson Álvarez

Pero la oscuridad terminó este jueves. A través de su cuenta oficial de Instagram, el pilar defensivo compartió una imagen que devolvió la sonrisa a todo un país. Con la frase "de vuelta con los chicos", el jugador confirmó su reincorporación a los trabajos grupales en Estambul. Esta postal no solo alegra a los seguidores del club otomano, sino que representa un alivio gigantesco para el combinado azteca, que careció de su liderazgo y fiereza durante los últimos tres compromisos internacionales.

JAVIER AGUIRRE RESPIRA TRANQUILO A 42 DÍAS DE LA COPA

El reloj marca exactamente 42 días para el silbatazo inicial del torneo. En medio de esta presión asfixiante, el director técnico Javier Aguirre recibe un bálsamo fundamental para su planeación táctica. Recientemente, el "Vasco" reveló los nombres de los elementos de la Liga MX que integrarán la convocatoria definitiva, dejando en suspenso los lugares correspondientes a los legionarios que militan en el viejo continente.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana. Mexsport

La ausencia definitiva de Edson Álvarez significaba una catástrofe deportiva para la Selección Mexicana. Su jerarquía, visión de campo y capacidad para destruir los avances rivales lo convierten en una pieza insustituible dentro del esquema del estratega nacional. Perder a tu líder nato a semanas del debut es el peor escenario para cualquier entrenador. El regreso del contención estelar a las canchas elimina un peso enorme de los hombros del cuerpo técnico.

EL MACHÍN LISTO PARA EL ÚLTIMO ESTIRÓN EN EUROPA

Ahora, con el alta médica en el bolsillo, el mediocampista enfoca todas sus energías en recuperar el ritmo competitivo. Las próximas semanas serán clave para evaluar su resistencia física en la exigente liga turca. Si las sesiones en el Fenerbahce marchan según lo planeado, el contención estelar llegará en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para liderar a la escuadra verde, blanco y rojo en el certamen más importante del futbol mundial.

Edson Álvarez en el gimnasio del Fenerbahce. Foto de FB: Fenerbahce

El cuerpo médico del Tricolor mantiene comunicación constante con sus pares en Turquía para monitorear cada carga de trabajo. La intención es que Edson sume minutos de forma gradual antes de reportar a la concentración definitiva. El guerrero principal está de regreso y el sueño mundialista recobra su fuerza justo cuando más se necesitaba.