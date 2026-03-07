Golazo de Lamine Yamal y el Barcelona se aleja del Real Madrid

Lamine Yamal marcó un golazo a la escuadra para darle el triunfo al Barcelona por 0-1 frente al Athletic Club en duelo de la jornada 15 de LaLiga que se disputó en San Mamés, que además le permitió alejarse a cuatro puntos del Real Madrid.

El Athletic fue un rival bravo desde los primeros minutos. Unai Gómez tuvo la primera ocasión de peligro al 3’ e Iñaki Williams otra al 4’, que Joan García les puso freno. El Barcelona respondió, pero Joao Cancelo mandó un disparo errático.

Lamine Yamal aprovechó un pase de Pedri para mandar el balón a la escuadra Reuters

Los siguientes minutos no tuvieron grandes emociones, hasta el 42’, cuando se le anuló un gol a Iñaki Williams tras un fuera de juego.

Para el segundo tiempo, tanto Hansi Flick como Ernesto Valverde hicieron cambios. Pedri González ocupó el lugar de Marc Bernal, mientras que Selton Sánchez fue reemplazado por Ohian Sancet, quien estuvo cerca de superar al arquero del Barcelona con un derechazo a bocajarro al 58’. Joan García hizo un atajadón e Iñaki Williams no aprovechó el rechace.

Diez minutos después, llegó la respuesta del Barcelona con un golazo. Pedri cambió la bola rasa desde el lado izquierdo hacia la banda opuesta y ahí Lamine Yamal inventó un golazo; al pisar área, recortó a Adama Boiro y mandó su zurdazo a la escuadra.

El Athletic se volcó al ataque en busca del empate, pero sin puntería fina. El Barcelona se reorganizó a la defensiva para conservar la ventaja y tratar de rematar el partido con contraataques.