¿Hugo Sánchez fue mejor que el Chicharo Hernández en el Mundial?  

Aunque era una garantía de gol con los Tecos, Javier Hernández Gutiérrez “Chícharo” tuvo que pagar derecho de piso durante el Mundial de México 1986. Él, como el resto de los delanteros mexicanos, tenía de frente la jerarquía y el furor de Hugo Sánchez como jugador del Real Madrid.

“Chícharo” lo recuerda, pero no como un lamento por no disputar ni un minuto del segundo Mundial que recibía México en historia.

“¡Imagínate! Tenía al máximo jugador de México en ese momento delante de mí, qué iba a jugar, yo sabía el papel que estaba jugaba dentro de la Selección, no me iban a meter por quitar a Hugo Sánchez, caray, si Hugo Sánchez es el máximo jugador mexicano de todos los tiempos o al menos de lo que recuerdo”.

Hugo Sánchez, figura del Real Madrid en los 80. Foto: AFP

La producción ofensiva en el Mundial 86’, en el que México logró jugar los cuartos de final (eliminado por Alemania Federal en tanda de penaltis), registró un total de seis anotaciones a favor: Fernando Quirarte (2, Bélgica e Irak), Hugo Sánchez (1 a Bélgica), Luis Flores (1 a Paraguay), Manuel Negrete (1 a Bulgaria) y Raúl Servín (1 a Bulgaria).

“Y Hugo siempre fue Hugo… Y seguirá siendo Hugo, como él puede que no haya otro… Puede haber otro, pero logrado lo de él será difícil”, añadió Javier Nicolás Hernández, al tiempo que descarto algún conflicto extracancha en el vestidor que dirigía Bora Milutinovic.

Al Mundial del 86', Hugo Sánchez llegaba también con el respaldo de un Pichichi y de la Copa de la UEFA con el Real Madrid.

CHICHARO SE QUEDA CON LO BUENO DEL MUNDIAL '86

Sumergido en los recuerdos mundialistas, “Chícharo” Hernández también evocó las emociones que a la Selección Mexicana le costó asimilar de la fiebre mundialista.

“Lo que viví dentro del equipo, del grupo de la concentración, no me daba cuenta de esa trascendencia fuera de nosotros, no lo imaginamos, pero al verlo por televisión después fue impresionante… Lo disfruté como tenía idea”.

A pesar de su buen momento goleador en el balompié nacional de 1987 a 1990, y que llegaba fuerte a la siguiente edición, 'Chícharo' no jugó el Mundial de Italia 90' por el penoso capítulo de los "cachirules".

DEL CHICHARITO, MEJOR NO HABLAR

El exdelantero junto con otros elementos del Mundial de 1986 estuvo presente en el 3er. Festival Mentes Brillantes, en el Museo Nacional de Antropología, para la presentación oficial de Haydeé Turrubiates con la playera “Hechas de Leyenda”. Tras la ceremonia, 'Chícharo' fue sorprendido con una de las prendas de edición especial.

“La playera es nostalgia, es un sentimiento que estando en ese Mundial ahora lo veo reflejado de esa manera, está hermosa la playera, tiene buena presencia, buena vibra y junto con todos mis compañeros del Mundial del 86, y de los que estuvieron en el 70’ y del que viene, esto será una cosa muy exitosa”.

Sin embargo, Javier Hernández fue esquivo a los temas sobre su hijo “Chicharito” Hernández. Incluso al opinar sobre una playera “Hechas de Leyenda”, al tratarse del máximo goleador de la Selección Mexicana, se limitó a mencionar que “ya es cuestión de que sea otro proyecto diferente (Chicharito)”.