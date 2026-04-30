ALERTA: Calor 'derretirá' concierto masivo de 31 Minutos en el Zócalo CDMX

En medio de la onda de calor que afecta a gran parte del país, autoridades capitalinas emitieron una alerta preventiva para quienes asistirán este 30 de abril al concierto gratuito de la banda chilena 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la onda de calor persistirá durante estos dos días; 30 de abril y 1 de mayo, con temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados Celsius por la tarde, que podría ser superiores en algunos puntos de la ciudad, donde en días recientes se han registrado más de 32 grados a la sombra.

Día súper caluroso

Aviso

En su aviso especial por el Día del Niño, la Secretaría advirtió que “la jornada será muy calurosa”, con cielo medio nublado durante el día y sin probabilidad de lluvia, aunque se esperan rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora hacia la tarde-noche, justo en el horario del evento.

Ante la concentración masiva prevista en la Plaza de la Constitución, Protección Civil llamó a los asistentes a tomar medidas para evitar un golpe de calor y otros riesgos asociados a las altas temperaturas, entre ellos usar bloqueador solar y ropa ligera; mantenerse bien hidratados y consumir agua constantemente, además de evitar la compra de alimentos en la vía pública, debido a su rápida descomposición.

Además de evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

ONDA DE CALOR SE ALEJARÁ EL SÁBADO

Autoridades ambientales informaron que, para el sábado 2 de mayo, el calor continuará, pero “el anticiclón se debilitará” derivado de la entrada que el frente frío 48 que ingresó por la frontera norte de México, y que se extenderá hacia el noreste, oriente y centro del país el fin de semana.

Este sistema generará un descenso de temperatura, lluvias y vientos fuertes, en diversas regiones, ayudando a mitigar la actual onda de calor.

*bb