Polémica por la Finalissima: Argentina se niega a enfrentar a España en el Santiago Bernabéu

El futbol internacional vive momentos de incertidumbre total respecto a la sede de la Finalissima. El esperado duelo entre la selección de Argentina (monarca de la Copa América) y la selección de España (campeona de la Eurocopa) sigue en suspenso. Aunque el Estadio Santiago Bernabéu surgió en las últimas horas como el candidato principal para albergar el partido, la Albiceleste puso un freno en seco a las intenciones europeas y se niega rotundamente a disputar el trofeo en territorio español.

El estadio Santiago Bernabéu previo al Real Madrid vs Manchester City. REUTERS

El conflicto en Medio Oriente complicó la opción inicial de llevar el partido al Estadio Lusail de Qatar, lo que obligó a buscar alternativas de emergencia. Sin embargo, lo que parecía una solución lógica para la UEFA, se convirtió en un punto de conflicto para la dirigencia sudamericana, que no ve con buenos ojos entregar la localía administrativa a su rival.

LA POSTURA DE LA AFA: NO HAY LUZ VERDE PARA MADRID

La noticia estalló desde las entrañas de la concentración argentina. El periodista Diego Monroig, de ESPN, fue tajante al informar que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) nunca dio su aprobación para que el juego se realizara en la casa del Real Madrid. Durante una transmisión en vivo, el comunicador recibió reportes directos desde la dirigencia que encabeza Claudio ‘Chiqui’ Tapia, asegurando que la postura es firme: Argentina no dio el "ok" y no tiene intención de darlo en el futuro cercano.

Jugadores de España y Argentina rumbo al campo. Foto: Redes Sociales

Esta negativa sorprendió a los medios en Europa, quienes ya daban por hecho que el Santiago Bernabéu recibiría a figuras como Lamine Yamal y Lionel Messi. Si bien jugar en el Viejo Continente facilitaría el traslado de los futbolistas, pues la gran mayoría milita en ligas europeas, la AFA siente que jugar en España restaría equidad a la disputa por el título intercontinental.

'CHIQUI' TAPIA Y EL SUEÑO DE LLEVAR EL DUELO AL MONUMENTAL

El propio Claudio Tapia alzó la voz para defender los intereses de su federación. El directivo reconoció que existe una presión importante desde el lado español, pero su deseo es llevar el espectáculo a Sudamérica. "España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Estadio Monumental", sentenció el dirigente, dejando claro que la negociación está lejos de cerrarse.

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA. Mexsport

Para destrabar el conflicto, se programó una reunión clave este jueves entre Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Ambos buscarán una postura unificada antes de sentarse a negociar con la UEFA. El tiempo corre, ya que el partido se programó para la próxima fecha FIFA, específicamente el viernes 27 de marzo.

Además del rechazo argentino, existe un problema de logística en Madrid. Ese mismo día, el Estadio Metropolitano recibirá el amistoso entre Marruecos y Ecuador, lo que saturaría los servicios de seguridad y transporte en la capital española, complicando aún más la opción del Bernabéu. El destino de la Finalissima sigue en el aire, con Argentina plantada en su decisión de no ser visitante y el esperado partido podría no llegar a celebrarse.