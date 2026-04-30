VIDEO: El desplante de Enzo Fernández a Vinicius Junior en el Mutua Open que enciende las redes

Enzo Fernández no disimuló en el momento que tuvo a Vinícius Júnior de frente y no le ofreció su mano para saludarlo al tiempo que hacía ese gesto con Jude Bellingham y su hermano al llegar a su asiento en el Mutua Open de Madrid.

El mediocampista argentino del Chelsea dejó en el ambiente el encono que tiene con el brasileño, una rivalidad que corre por sus venas al ser futbolistas de dos países que están en polos opuestos en cuanto a la simpatía mutua.

Bellingham no fue objeto del desprecio de Fernández, pero Vinicius Junior sí; a pesar de que en el caso del inglés bien pudo haber pesado los conflictos políticos y bélicos que hubo en el pasado entre Argentina y Gran Bretaña.

El gesto de Fernández en la capital española, sitio que ha dicho que le encanta por recordarle a su natal Buenos Aires, alimenta la narrativa de que el argentino ha manifestado su interés para formar parte de la plantilla del Real Madrid para el próximo torneo, y que estaría en la labor para facilitar este traspaso desde Chelsea.

De consumarse su partida de la Premier League para cambiar su residencia a la capital española, Fernández, campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, se encontraría todos los días con Vinicius Junior, uno de varios brasileños que el Madrid tiene en su plantilla o bajo control con miras a conformar a su equipo para la próxima temporada.

Con este video de la forma como lo ignoró por completo en el torneo de tenis, el conjunto merengue se vería en la obligación de suavizar la rivalidad que pueda existir entre ambos de cara a conformar un interés común por los merengues, que para la próxima temporada deberán sortear con mucha presión después de dos campañas en blanco en cuanto a la conquista de títulos relevantes (Champions League, Liga y Copa del Rey).