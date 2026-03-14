FIFA revela foto inédita de la Copa del Mundo

A 12 años de la Final en el Estadio Maracaná, en donde Alemania se impuso ante Argentina y bordó su cuarta estrella en el escudo de Die Mannschaft, la FIFA compartió una fotografía inédita de la Copa del Mundo 2014 que se capturó cuando el partido se disputaba en la mítica cancha brasileña.

El domingo 13 de julio de 2014 se disputó la Final de la Copa del Mundo en Brasil, justa recordada por las actuaciones de Guillermo Ochoa contra Neymar y Brasil, el triunfo de México ante Croacia y la eliminación del Tri frente a Países Bajos con el No era penal en donde Arjen Robben fue protagonista.

Otro de los grandes protagonistas de esta edición del Mundial fue Costa Rica, quienes arrancaron su participación en el Grupo de la Muerte junto a Italia, Uruguay e Inglaterra, acaparando los reflectores y avanzando de manera completamente inaudita hasta los Cuartos de Final, rozando la antesala de la Final al caer en penales ante Países Bajos.

La fotografía que este día le da la vuelta al mundo es la que se capturó a mitad de cancha con los 22 protagonistas sobre el terreno de juego como fondo de la imagen, dándole una vitalidad pocas veces vista en estas postales.

Con Lionel Messi en la cancha, Argentina no logró imponer condiciones y bordar la que -en su momento- representaba la tercera estrella en su historia, ya que Mario Götze apareció sobre el Tiempo Extra (113’) para poner el 1-0 definitivo y darle una nueva Copa del Mundo a Alemania.

Alemania hizo historia en Brasil 2014

Esta fue la primera edición de una Copa Mundial de la FIFA en donde un conjunto europeo logró coronarse en suelo americano, ya que en todas las anteriores, se mantuvo en casa el cetro.

Ediciones de la Copa Mundial de la FIFA celebradas en América y los campeones de cada una de ellas:

1930 (sede en Uruguay) / Brasil fue campeón.

1950 (Brasil) / Uruguay.

1962 (Chile) / Brasil.

1970 (México) / Brasil.

1978 (Argentina) / Argentina.

1986 (México) / Argentina.

1994 (Estados Unidos) / Brasil.

2014 (Brasil) / Alemania.

Alemania fue la primer selección europea en ser campeón en América. Mexsport

BFG