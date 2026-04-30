Isaac Paredes logra día de cinco hits por primera vez en su carrera

Isaac Paredes firmó una actuación que puede marcar su temporada y su carrera al conectar cinco imparables en una misma jornada por primera vez en MLB, durante la doble cartelera en la que los Houston Astros dividieron ante los Baltimore Orioles.

El antesalista mexicano tuvo un día perfecto en Oriole Park, luego de irse de 3-3 en el primer juego y agregar dos hits más en el segundo, donde además produjo una carrera y anotó en dos ocasiones, siendo pieza clave en la reacción de Houston.

No se trata solo de cantidad, sino de contexto. Paredes llegó a esta doble jornada bateando .222, sin haber superado en toda la campaña el .240, y salió de ella con un impulso importante al rebasar por primera vez el .250 en la temporada.

Además, con su producción en el segundo encuentro, el mexicano alcanzó 15 carreras impulsadas, consolidando su presencia en una ofensiva que finalmente despertó.

En lo colectivo, los Astros vivieron una jornada de contrastes. En el primer duelo fueron superados por pizarra de 3-10, en gran medida por los grand slams de Adley Rutschman y Jeremiah Jackson, que marcaron el rumbo del juego.

Pero la respuesta fue inmediata. En el segundo compromiso, Houston reaccionó con un sólido 11-5, impulsado por una primera entrada de cinco carreras, coronada por un jonrón de tres anotaciones de Cam Smith.

El ataque se mantuvo constante con el duodécimo cuadrangular de Yordan Álvarez, además de las aportaciones de Dustin Harris, quien produjo tres carreras, y Yainer Díaz, que sumó tres imparables dentro de una ofensiva que acumuló 15 hits.

Desde la loma, Lance McCullers Jr. firmó una salida sólida de seis entradas, permitiendo apenas tres carreras y dos hits, con nueve ponches, para conseguir su primera victoria en cinco aperturas del mes.

El contraste fue Brandon Young, quien permitió 10 carreras, siete limpias, en apenas cuatro entradas, quedando señalado en el descalabro.

Por los Orioles, destacaron el triple productor de Leody Taveras y los dobles de Pete Alonso y Gunnar Henderson, aunque no fueron suficientes para evitar la reacción visitante.

Con el resultado, los Astros evitaron la barrida y sumaron apenas su cuarta victoria como visitantes en 16 juegos, mientras que Baltimore dejó su marca en casa en 9-9.

En una jornada que parecía inclinarse por completo del lado local, Isaac Paredes cambió la historia con el primer juego de cinco hits de su carrera, una actuación que no solo levanta su temporada, sino que lo coloca nuevamente en el radar.