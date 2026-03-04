Tunden a Álvaro Morales tras filtrarse video en el cumpleaños de Luis Malagón

El mundo del futbol mexicano ardió en redes sociales tras la difusión de un material que puso en entredicho la objetividad de uno de los rostros más polémicos de la televisión. Álvaro Morales, el estelar comentarista de ESPN, se convirtió en el blanco de duros ataques después de que se filtró un video donde aparece conviviendo muy de cerca con el portero del América, Luis Malagón.

Luis Malagón celebrando con los brazos abiertos. Mexsport

El clip, que rápidamente se volvió viral, muestra al apodado 'Brujo' Morales compartiendo mesa y risas durante la celebración del cumpleaños número 29 del guardameta michoacano. La cercanía entre el periodista y el futbolista no pasó desapercibida, especialmente porque el comunicador se autoproclama como el máximo defensor del arquero en cada una de sus intervenciones mediáticas.

ACUSAN FALTA DE OBJETIVIDAD Y "LÍNEA" EDITORIAL DE ÁLVARO MORALES

La reacción de los usuarios no tardó en llegar, y fueron los seguidores de equipos rivales como Chivas y Pumas quienes encabezaron las críticas. El argumento principal de la afición radica en la supuesta incongruencia del analista. Muchos señalaron que, si un jugador del Guadalajara apareciera en una situación similar, Álvaro Morales usaría sus espacios en televisión para cuestionar el profesionalismo del atleta o incluso sugerir problemas de disciplina.

Luis Ángel Malagón sentado junto a Álvaro Morales. Foto: Captura de pantalla

Dentro de los comentarios más ácidos en plataformas como X (antes Twitter), destacaron aquellos que aseguran que el cronista mantiene una "línea" clara para promocionar a Luis Malagón. Según esta postura, la campaña constante de Morales para colocar al americanista como el titular indiscutible de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 no nace de un análisis deportivo, sino de una amistad personal que hoy quedó evidenciada en video.

EL SILENCIO DE ÁLVARO MORALES Y LUIS MALAGÓN ANTE EL REVUELO MEDIÁTICO

Mientras el video circula sin control, mostrando incluso a Luis Malagón animándose a cantar durante su festejo, ni el portero ni Álvaro Morales emitieron declaración alguna para aclarar la situación. Este silencio solo alimentó las teorías de quienes cuestionan los constantes ataques de Morales hacia otros porteros que compiten por el arco nacional, como Guillermo Ochoa y Raúl ‘Tala’ Rangel.

Luis Malagón en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Es bien recordado que el ‘Brujo’ no tuvo piedad al criticar los errores de Ochoa o Rangel bajo los tres postes, calificando sus fallas como imperdonables. Sin embargo, ante cualquier titubeo del portero azulcrema, el discurso del comentarista siempre giró hacia la protección absoluta. Para los detractores, esta convivencia en una fiesta privada es la prueba definitiva de que existe un conflicto de interés que nubla el juicio del polémico comunicador.