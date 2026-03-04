Motivación Rojinegra: el Atlas llega con el ánimo a tope para asaltar el clásico ante las Chivas

El Atlas encontró el rival ideal para sacudirse el golpe de la jornada pasada. En el Estadio Jalisco, los Rojinegros hicieron valer su casa y derrotaron 2-1 a los Xolos de Tijuana, un equipo que sigue en caída libre y que ya suma siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El duelo arrancó con el sello que caracteriza al Atlas: intensidad, lucha y mucha fricción en cada pelota. Siempre aferrados a su identidad de equipo combativo, presionando y disputando cada balón dividido. Los primeros 45 minutos fueron cerrados y trabados, con pocas oportunidades claras, pero con un dominio territorial que poco a poco inclinaba la balanza del lado local.

La recompensa llegó apenas iniciada la segunda mitad. Al minuto 49', el partido se abrió gracias a Alfonso González, quien terminó siendo la figura de la noche. La jugada se gestó por la banda izquierda, donde Sergio Ismael Hernández mandó un servicio retrasado al corazón del área. Ahí apareció Ponchito, atento, para empujar el balón al fondo de las redes y desatar el festejo Rojinegro.

Con la ventaja, Atlas ganó confianza y comenzó a manejar el ritmo del encuentro. Xolos intentó reaccionar, pero le faltó claridad y peso ofensivo para inquietar realmente al rival. Un equipo timorato que ha perdido intensidad en el Clausura 2026.

Cuando el partido entraba en su punto de madurez, nuevamente apareció González. Al minuto 65', firmó su doblete y sentenció el encuentro, asegurando los tres puntos para los tapatíos tras la derrota sufrida la jornada anterior ante los Bravos de Juárez y que ahora los pone en puestos de liguilla.

Xolos intentó acercarse en el marcador tras la expulsión de Rodrigo Schlegel, que acumuló dos amonestaciones. Desde el mancho de penalti, Diego Abreu, hijo del entrenador del equipo, Sebastián Abreu, pusó el tanto que acercó a su equipo.

Diego Abreu, hijo del técnico Sebastián Abreu, marcó un gol. Mexsport

Con este resultado, el Atlas arranca la segunda parte del torneo y llega con impulso al clásico frente a las Chivas de Guadalajara. En cambio, los Xolos buscarán reencontrarse con el triunfo cuando reciban a Santos Laguna, último lugar del torneo.