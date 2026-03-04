Van Foreest sigue en primer lugar; Gukesh en último

El holandés Jorden Van Foreest continua de líder tras la 6ª ronda al empatar con blancas contra el checo Navara. Otros resultados fueron también empates entre Niemann vs Keymer, Antón vs Maghsoodloo, Yakubboev vs Abdusattorov, mientras que el actual campeón mundial Gukesh volvió a perder, ahora contra su compatriota Aravindh y ha quedado en la última posición de la tabla.

La clasificación actual es: 1) Van Foreest 4.5 puntos de 6 posibles, 2-3 Navara y Abdusattorov 4, 4) Antón 3.5, 5) Maghsoodloo 3, 6-7-8) Keymer, , Yakubboev y Aravindh 2.5 9) Niemann 2 y 10) Gukesh 1.5.

Veamos una excelente victoria del checo Navara en la ronda anterior:

Blancas: David Navara 2.623 (Rep. Checa) - Nodirbek Yakubboev 2.691 (Uzbekistán)

Torneo Festival de Praga ronda 5 01-03-2026 Apertura Catalana (E08)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 0–0 6.0–0 Cbd7 7.Dc2 a5 8.Ag5 h6 9.Axf6 Cxf6 10.Cc3 c6 11.Tfd1 b6? (el negro juega pasivo: más preciso era 11...Tb8 12.Tac1 dxc4 13.Ce5 Cd7 14.Cxc4 b5 15.Cd2 Db6! 16.e3 c5! 17.d5 Cf6 con posición equilibrada) 12.e4! dxc4 13.Ce5 Ab7 14.Cxc4 b5 15.Ce3 Tc8 16.Tac1 Db6 17.e5 (el blanco goza de mayor espacio y por ello cierta superioridad) 17…Cd5 18.Ce4 (esto da al negro una opción táctica por lo que era mejor 18.De2) 18...Cb4? (…que Yakubboev no aprovecha: contaba con la oportuna reacción central 18...Cxe3! 19.fxe3 c5! 20.Cxc5 (si 20.dxc5 Axe4 21.Dxe4 Axc5) 20...Axg2 21.Rxg2 Tc7! 22.a3 b4! seguido de 23…Tfc8 recuperando el peón sacrificado con buena posición) 19.De2! Cxa2 20.Ta1 Cb4 21.Cf6+!! (brillante entrega de material que inicia un letal ataque al rey) 21…Axf6 (perdía rápido 21...gxf6? 22.Dg4+ Rh8 23.Dh4! Rg7 24.Cg4 Th8 25.exf6+ Axf6 26.Dxf6+ Rg8 27.Cxh6+ ganando) 22.exf6 Dd8 (de nada servía 22...gxf6 23.Dg4+ Rh7 (si 23...Rh8 24.Dh4 Rg7 25.Cg4) 24.Ae4+ f5 25.Cxf5! exf5 26.Dxf5+ Rg7 27.Dh7+ Rf6 28.Dxh6+ Re7 29.Af5! c5 30.Te1+ con pronto mate) 23.fxg7 Rxg7 24.Cg4 Ta8 25.De5+ f6 26.Dxe6 Ac8 27.De2 Dd6 28.Ce3 Ad7 (la expuesta situación del rey negro será decisiva y Navara lo demostrará con bonitos golpes tácticos) 29.d5! c5 30.Dxb5! (si 30…Axb5 31.Cf5+) 30…Cc2 31.Dc6!! De7 32.Dc7 Cxe3 33.d6! De6 34.Te1! Ta6 35.Tad1! Dg4 36.h3 Da4 37.b3! Dxb3 38.Dxd7+ Tf7 39.Dxf7+! (el peón pasado blanco va a decidir esta instructiva partida) 39...Rxf7 40.d7 Cxg2 (inútil era 40...Db8 41.Txe3 Dd8 42.Af3! Rf8 43.Ah5 seguido de 44.Te8) 41.Te7+! (para poder coronar con jaque) 41…Rxe7 42.d8=D+ Rf7 43.Td7+ Rg6 44.De8+ Rg5 45.De4! (con esta exacta jugada se crea la red de mate) 45…f5 46.Tg7+ Tg6 (si 46...Rh5 47.Dxf5++ o 46...Rf6 47.De7++) 47.h4+ Rf6 48.De7++ 1–0

El pareo para mañana, la 7ª ronda del festival de Praga, que incluye el duelo entre el líder y el sublíder es: 1) Abdusattorov vs Van Forrest, 2) Navara vs Niemann, 3) Keymer vs Antón 4) Maghsoodloo vs Gukesh y 5) Aravindh vs Yakubboev

En la 6ª ronda del torneo Aeroflot en Moscú el principal favorito, el subcampeón mundial el ruso Ian Nepomniachtchi venció a Zverev y se mantiene a la cabeza con 5.5 de 6 posibles. Por otra parte, el prodigio argentino Faustino Oro de tan solo 12 años, perdió en una aguerrida partida contra el GM ruso Ivan Rozum lo que complica sus aspiraciones de ser el Gran maestro más joven de la historia.

Guil Russek/Especial