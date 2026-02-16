ESPN blinda a talento tras las salidas de Ymay y Vanessa

ESPN movió primero. En medio de una etapa de reacomodos en la televisión deportiva mexicana, la cadena decidió renovar y blindar a Álvaro Morales, una de sus figuras más mediáticas, luego de las salidas de Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen, quienes regresaron a Televisa.

El movimiento se detonó a partir de un tweet publicado este día por Juan Pablo Fernández, quien aseguró: “Todo esto que dije, antes que nadie, fue verdad (como las 20 primicias que he dado). Vanessa e Imay regresaron a Televisa y a Álvaro Morales le renovaron el contrato en ESPN hace unos días”. El mensaje no solo confirmó versiones que circulaban desde septiembre, sino que reforzó la narrativa de que ESPN actuó para evitar otra baja sensible.

Desde el 17 de septiembre, el propio Juan Pablo Fernández había adelantado que habría movimientos importantes en las televisoras deportivas, particularmente en ESPN. En ese contexto comenzaron a sonar con fuerza los nombres de Vanessa e Imay, quienes finalmente volvieron a Chapultepec 18, así como el futuro incierto de Morales.

La salida de Ymay y el regreso de Vanessa representaron un golpe mediático para ESPN, especialmente rumbo a un calendario cargado de eventos internacionales. Por eso, asegurar la permanencia de Álvaro Morales, uno de los rostros más polémicos y de mayor impacto en rating y redes sociales, se convirtió en prioridad estratégica.

El llamado “Brujo” Morales no es un talento cualquiera. Es pieza central en programas de debate y uno de los personajes que más conversación genera. Perderlo, en medio de la competencia directa con Televisa y otras plataformas, habría significado abrir otra grieta en su estructura.

Con esta renovación, ESPN envía un mensaje claro al mercado: puede perder talento, pero también sabe retener a sus figuras clave. En un entorno donde las televisoras se disputan nombres de peso rumbo al Mundial 2026, blindar a Morales es una jugada de estabilidad y de marca.