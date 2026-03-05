Mikel Arriola asegura que Cristiano Ronaldo querrá jugar en el Estadio Azteca

Como comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola no puede más que ser optimista, aunque la realidad por muy cruda que sea, le espete que es imposible que Cristiano Ronaldo venga a México.

Quizá el compromiso más importante que tiene México previo a la Copa del Mundo es el del 28 de marzo contra Portugal en el renovado Estadio Azteca. Hay varias razones para considerarlo así. Uno es que reabre el inmueble tras dos años de remodelaciones, otro es que ya se vendieron los boletos después de un escándalo por cambiar de proveedor que causó malestar con los aficionados y el último es que Cristiano Ronaldo, que era el principal gancho de mercadotecnia, se ha bajado aparentemente de la convocatoria por una lesión de rodilla.

Cristiano, jugando intermitente con el Al-Nassr, sufrió una lesión en el tendón de la corva que lo alejaría unas tres semanas, tiempo suficiente para que pueda estar de vuelta con su selección y llegar al amistoso contra México, o al menos eso piensa Arriola.

Cristiano Ronaldo en Arabia. Foto de X: @AlNassrFC

"Los imponderables son así, pero tenemos uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano. Y además de que es uno de los más grandes atletas, pues tiene un amor propio enorme".

Arriola dice que hay muy buena comunicación con la Federación de Portugal que ya anteriormente surtió efecto, cuando hubo incertidumbre de parte de ellos por viajar tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que acarreó problemas de seguridad. Al conocer eso, ambas federaciones charlaron y siguieron avante con el juego.

"Creo que también tiene él registrado, pues que la Catedral de los Estadios de América o del Mundo, es el Estadio de Banorte. Entonces, estamos nosotros todos muy atentos al proceso para que sea positivo".

Mikel Arriola, Comisionado de la Femexfut, junto a Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo y Juan José Sierra, presidente de la Coparmex. Cortesía: Femexfut

El Comisionado de la Femexfut aseveró también que durante la visita de los portugueses a México se aprovechara para firmar un convenio de trabajo futbolístico de al menos un año para intercambio de ideas y talleres.

"La Federación de Portugal es una federación amiga, incluso en ese viaje seguramente vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga BBVA MX, podemos compartir muchas cosas".