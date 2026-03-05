"Lesionados y mala suerte": Las excusas de André Jardine ante el mal momento del América

El América se balancea en una endeble cuerda que les tiene con la tensión mental a tope. Sabe André Jardine que algo se ha roto al interior y se escuda en buscar subterfugios como las lesiones, cuando el equipo hizo una pretemporada completa.

Las demostraciones del equipo cada vez son peores, a pesar de los grandes refuerzos que trajeron para este torneo y que se han quedado de nueva cuenta corto en cuanto a la ayuda que necesitan desde hace tiempo.

Jardine sin embargo no los culpa. Si en la derrota humillante ante Tigres la semana pasada se echó la culpa, ahora lo hace con las lesiones. Los pretextos se agotan mientras las derrotas se agolpan cada vez más.

André Jardine culpa a los lesionados por el mal momento del América. Mexsport

"Brian Rodríguez inició en la banca porque no estaba al cien, sintió un cansancio y me pidió no entrar al principio, así que soy mucho de escuchar las recomendaciones para que estuviera al menos los últimos 15 minutos".

Al mismo tiempo, declaró que han tenido mala suerte con las lesiones, sabiendo que los partidos son muy duros.

"Incluso con los cambios el juego fue muy difícil, también para Christian Borja que estaba con una sobrecarga muscular que lo tuvo limitado y eso nos ha pasado factura".

Los jugadores del América salen del campo del Estadio de la Ciudad de los Deportes cabizbajos luego de sufrir su segunda derrota en fila en casa y la cuarta en el torneo. Mexsport

A los problemas que ya acarrea con los lesionados como los que nombró, mas Henry Martín, ahora suma el de Víctor Dávila, otro jugador corto que no ha dado lo que se esperaba, pero que tuvo la mala suerte de lesionarse ante Juárez.

"Parece que es grave lo de la rodilla", afirmó Jardine, "es algo serio. Esperemos ver lo que nos indican los médicos. No hay que olvidar a Violante que en el juego pasado tuvo un choque de rodillas y estará al menos tres semanas afuera. Son cosas que se juntan, tenemos que mover demasiado al equipo aunque eso no justifica el primer gol que recibimos, otra vez con un error defensivo fuerte".