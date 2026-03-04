A repetir la historia

El Clásico Mundial de beisbol arrancará esta semana con tres sedes: Japón, Puerto Rico y principalmente en Estados Unidos, en esos tres países se jugará la primera fase. El torneo que inicia este día reunirá a 20 naciones divididas en cuatro grupos, con los dos primeros de cada sector avanzando a la siguiente instancia que se jugará en Houston y en Miami.

Ésta será la sexta edición del Clásico, en la que solamente Japón, Estados Unidos y República Dominicana se han coronado. Los nipones se han convertido en el principal protagonista, terminando con el título en tres ocasiones diferentes, además de ser la única nación que ha logrado meterse a las semifinales en todas las ediciones disputadas. Precisamente estos tres países inician como los claros favoritos. Claro que otros equipos tienen lo necesario para interponerse en el camino de las tres máximas potencias, no hay que olvidar que las sorpresas han surgido desde que el torneo inició hace 20 años, entre los principales candidatos para evitar que los pronósticos se cumplan se encuentran Venezuela, Puerto Rico y México.

El factor sorpresa ha jugado un rol muy importante, nadie esperaba que la primera final enfrentara a Japón con Corea del Sur; que Países Bajos sería semifinalista en dos ocasiones; tampoco que Dominicana únicamente haya alcanzado las semifinales en dos de los torneos disputados o que la nación que inventó el deporte y tiene la liga más poderosa del orbe, no lograra ubicarse entre los cuatro mejores en dos ediciones previas; sin dejar de lado que, de forma inesperada, México finalizó en el tercer lugar en 2023. De nueva cuenta, Benjamín Gil será el manager de una novena que tiene a varios bateadores de contacto, así como un excelente bullpen, pero que perdió a Issac Paredes, sin duda su bat más poderoso; y que no tiene una rotación que en el papel se ubique entre las mejores del planeta. Aun con esas dudas, México es favorito junto a EU para avanzar a la siguiente ronda.

EU cuenta con la mejor rotación del torneo: Paul Skenes, Logan Webb y Tarik Skubal. El manager Mark Derosa tiene a su disposición un line up poderoso con Aaron Judge a la cabeza, y una pléyade de estrellas que buscará regresar a su nación a la cima del beisbol, tal y como ocurrió en 2017. Los japoneses tendrán el mayor número de peloteros de Grandes Ligas en un roster de Clásico Mundial, encabezados por el mejor jugador de la actualidad, Shohei Ohtani, y por el MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto. Mientras que República Dominicana tiene uno de los grupos de lanzadores más completos del torneo, y en mi opinión tienen la mayor cantidad de talento disponible, incluyendo a varios de los mejores jugadores del planeta: Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte y Junior Caminero entre otros.