¿Cómo luce el Estadio Azteca a 100 días del Mundial 2026? Así va la remodelación

La cuenta regresiva para Mundial 2026 entró en su etapa más emocionante. A tan solo 100 días de que ruede el balón en la inauguración de la Copa del Mundo, el legendario Estadio Azteca mostró una cara renovada. Las obras de remodelación avanzaron a pasos agigantados y el Coloso de Santa Úrsula ya luce los cambios estructurales que exigió la FIFA para convertirlo, por tercera vez en la historia, en el epicentro del balompié global.

El exterior del Estadio Azteca a 100 días del Mundial 2026. Foto de X: @cmxdron

A pesar de que los alrededores todavía mostraron maquinaria pesada y materiales de construcción, el interior del inmueble reveló una transformación profunda. La instalación de las nuevas butacas en las zonas inferior y superior quedó prácticamente terminada, dándole una uniformidad visual que el estadio no tenía anteriormente. Los trabajadores centraron sus esfuerzos en los últimos detalles para que el recinto luzca impecable en su primera gran prueba de fuego este mismo año.

AVANCES CLAVE EN EL CÉSPED DEL ESTADIO AZTECA Y ZONAS DE HOSPITALITY

Uno de los puntos que más atención recibió durante este proceso fue el terreno de juego. Hace apenas unos meses, los encargados del proyecto realizaron el cambio de césped total en el Estadio Azteca. Hoy, el rectángulo verde ya luce un color vibrante, aunque los jardineros todavía trabajaron en la nivelación y el fortalecimiento de la raíz. El objetivo quedó claro: la cancha debe estar en condiciones óptimas para el próximo 28 de marzo, fecha en la que se pactó la reinauguración del inmueble con el vibrante choque entre la Selección Mexicana y la Portugal.

El Estadio Azteca ya presume sus nuevas butacas. Foto de X: @MXESTADIOS

Por otro lado, la estructura del nuevo palco de prensa destacó de inmediato cerca de una de las cabeceras. Este espacio, diseñado para albergar a decenas de periodistas internacionales, contrastó con el diseño original por su modernidad y dimensiones. Asimismo, las exclusivas zonas de hospitality de la FIFA ya presumieron sus elegantes tribunas negras y ventanales de gran formato, asegurando una experiencia de primer nivel para los asistentes especiales durante el torneo veraniego.

DETALLES EXTERIORES DEL ESTADIO AZTECA Y EL CAMINO AL 11 DE JUNIO

En la parte externa, la cubierta del Estadio Azteca captó todas las miradas. Aunque el material generó comentarios divididos en redes sociales por su acabado en color rojo, la realidad es que esta estructura brindó una nueva identidad visual al coloso. Además, las letras del patrocinio que llevará el inmueble tras el mundial ya se apreciaron tanto en la fachada como en el diseño de los asientos, marcando el inicio de una nueva era comercial para la casa del América.

Cancha y tribuna nueva del Estadio Azteca Foto de X: @MXESTADIOS

Es importante mencionar que, el Estadio Azteca no estará al 100 por ciento de su capacidad operativa para el duelo de marzo contra Portugal. Detalles como la iluminación arquitectónica de las columnas exteriores y la finalización total del estacionamiento quedarán pendientes para las semanas previas al 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026. En esa fecha histórica, México enfrentará a Sudáfrica, y para entonces, el Estadio Azteca prometió ser el escenario más moderno y funcional de toda la Concacaf.