La millonaria oferta que aleja a Raúl Jiménez de regresar al América

Las malas noticias en América no dan tregua. El equipo de André Jardine intenta asimilar una goleada estrepitosa y la baja de piezas clave en su cuerpo técnico, un nuevo golpe sacudió las ilusiones de la afición azulcrema. El nombre de Raúl Jiménez, sonó con fuerza para regresar al equipo de Coapa el próximo semestre. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas: el destino del 'Lobo Mexicano' no apunta a la Ciudad de México, sino a una latitud mucho más lejana y lucrativa.

Raúl Jiménez controlando el balón ante el West Ham. REUTERS

A pesar del deseo de muchos seguidores por verlo vestir de nuevo la camiseta de las Águilas, el delantero vive un momento físico y goleador envidiable en la Premier League, lo que despertó el interés de mercados con carteras inagotables. La posibilidad de un retorno nostálgico al futbol mexicano luce hoy más lejana que nunca debido a una propuesta que rompe cualquier presupuesto de la Liga MX.

ARABIA SAUDITA: EL DESTINO EXÓTICO QUE TIENTA A RAÚL JIMÉNEZ

El periodista Miguel Gurwitz soltó la 'bomba' que puso a temblar al América. De acuerdo con sus reportes, el futuro de Raúl Jiménez se encontraría en la Saudi Pro League, una competición que en los últimos años se dedicó a coleccionar figuras de talla internacional mediante contratos que parecen salidos de la ficción. Este torneo no solo ofrece un retiro dorado, sino un proyecto deportivo ambicioso donde el mexicano podría medirse ante astros de la talla de Cristiano Ronaldo.

Raúl Jiménez pateando al arco ante el Everton. REUTERS

El atractivo económico del país asiático resulta determinante. Actualmente, el atacante percibe un salario que ronda los 100 mil euros semanales con el Fulham, lo que equivale a casi 2 millones de pesos cada siete días. Al año, sus ingresos superan los 100 millones de pesos mexicanos, una cifra que el conjunto de Coapa difícilmente igualaría sin comprometer sus finanzas generales. Ante estos números, la oferta saudí superaría con creces lo que el futbolista gana en Inglaterra, volviendo la negociación casi irresistible.

EL EFECTO QUIÑONES Y LA FALTA DE OPCIONES EN EUROPA PARA RAÚL JIMÉNEZ

Otro factor que inclina la balanza hacia el Medio Oriente es el éxito reciente de otros exjugadores del América en esas tierras. Julián Quiñones, quien partió hace poco hacia el Al Qadsiah, brilla en una liga que mantiene a su equipo en los puestos altos de la tabla y con acceso a premios financieros muy jugosos. El antecedente de Quiñones sirve como prueba de que el nivel competitivo en Arabia Saudita permite mantenerse vigente, un argumento de peso para convencer a Raúl Jiménez de tomar la misma ruta.

Raúl Jiménez saltando para celebrar un gol con el Fulham. REUTERS

Por si fuera poco, las puertas en el Viejo Continente comenzaron a cerrarse para el delantero nacional. Aunque surgieron rumores que lo vinculaban con el Sevilla de Matías Almeyda, la realidad es que el club español no cuenta con plazas disponibles para integrarlo a su plantilla actual. El propio Raúl dejó entrever en entrevistas recientes que no visualiza un regreso inmediato a México, lo que deja el camino libre para los jeques.

Al final, el América analiza sus opciones, pero la realidad es fría: contra los petrodólares y la estabilidad de una liga en ascenso mediático, el corazón y la nostalgia pocas veces ganan la partida. Raúl Jiménez prepararía las maletas, pero quizás no para aterrizar en el Aeropuerto de la Ciudad de México.