La lista de Javier Aguirre y las lesiones que encienden alarmas a 100 días del Mundial

La fiesta del Mundial 2026 comienza en 100 días en la Ciudad de México. En el Estadio Azteca, las selecciones de México y Sudáfrica harán los honores al máximo certamen de la FIFA y con ello la puesta en escena de las expectativas que han rodeado el trabajo del equipo nacional.

En esta recta final, la Selección Mexicana tiene un par de ventanas más de fecha FIFA para que el entrenador Javier Aguirre ajuste su lista y el plan B en caso de lesiones de último minuto.

Los duelos restantes de preparación y que anticipan la fiebre mundialista serán ante la Portugal y Cristiano Ronaldo (28 de marzo, reinauguración del Estadio Azteca) y Bélgica (31 de marzo, en Chicago); Ghana (22 de mayo, en Puebla), Australia (30 de mayo, en Pasadena, California) y Serbia (4 de junio, sede por confirmar en México).LLEGÓ A SALVAR EL PROCESO MUNDIALISTA

El Vasco Aguirre prácticamente tomó a una Selección en crisis deportiva y de credibilidad por los aficionados tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos. Luego del fracaso de Qatar 2022, con Gerardo Martino, los estrategas que se aventuraron a tomar las riendas de la Selección Mexicana fueron Diego Cocca y Jaime Lozano. Ambos salieron por la puerta de atrás.

El 22 de julio del 2024, un nuevo proyecto se lanzó en la Federación Mexicana de Futbol, con Javier Aguirre por tercera vez al mando en un proceso mundialista, pero ahora con un cuerpo técnico de calibre internacional: Toni Amor (auxiliar), Pol Lorene (preparador físico) y Joseba Ituarte (entrenador de porteros).

Sin embargo, el proyecto nació con una línea integral hacia el proceso mundialista posterior, con Rafael Márquez. El exdefensa y entrenador de las juveniles del Barcelona arribó con Javier Aguirre, para integrarse como su mano derecha, para después tomar la batuta al finalizar el Mundial 2026.

La relevancia de Rafa Márquez también es la de colocar en un ojo clínico a los jugadores que encabecen el cambio generacional, al tiempo de someterlos a un fogueo que sirva a la actual preparación mundialista.

A diferencia de sus procesos como seleccionador rumbo a las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Javier Aguirre no incluyó en su menú el drama ni la incertidumbre, al tener un lugar asegurado al ser México uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.

Los números de Javier Aguirre

¿Pero con qué balance llega la Selección Mexicana en el proceso bajo el mando de Javier Aguirre? ¿quiénes están seguros y cuántos tienen que forzar su recuperación para llegar al Mundial 2026?

En este tercer ciclo, Javier Aguirre acumula 27 juegos y su saldo es de 15 ganados (7 amistosos), 7 empatados (5) y 5 perdidos (4). Mientras que el balance en goles, son: 40 a favor (18 en juegos oficiales) y 23 en contra (6).

El primer juego de su tercera etapa lo dirigió en septiembre de 2024. Victoria ante Nueva Zelanda (3-0); los goles en el amistoso disputado en Pasadena fueron cortesía de Orbelín Pineda, César Huerta (en recuperación de una lesión en la pelvis) y Luis Romo (molestias en el isquiotibial).

La Nations League de la Concacaf 2024-2025 fue el primer torneo oficial de Javier Aguirre en la ruta hacia el Mundial 2026. No la pasó bien en la ida de los cuartos de final. Los mexicanos cayeron 2-0 en su visita a Honduras, al tiempo que el estratega resultó herido de la cabeza, por un objeto arrojado desde la tribuna.

El desquite llegó en la vuelta, en el Estadio Nemesio Díez (Toluca, Estado de México). La Selección Mexicana le dio vuelta con 4-0 (global 4-2), gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez, Henry Martín (doblete) y Jorge Sánchez. Después México dio cuenta en eliminatoria directa de Canadá (0-2) y en la final a Panamá (2-1).

La confianza en Javier Aguirre y su cuerpo técnico se fortaleció tras llevarse una de las obligaciones marcadas para la Selección Mexicana: la Copa Oro 2025. Se logró con triunfos en la fase de grupos ante Rep. Dominicana (3-2) y Surinam (0-2), además de un empate sin goles frente a Costa Rica. En cuartos de final venció a Arabia Saudita (2-0), en semifinales se volvieron a ver con Honduras (1-0) y en la final a Estados Unidos (1-2).

Pero la segunda mitad del 2025 la estabilidad se derrumbó para la Selección Mexicana. Entre salidas de directivos y cambio de puestos, los abucheos no dejaron se escucharse en los estadios mexicanos y en Estados Unidos, por una racha de seis partidos sin ganar en lo que restó del año.

La preparación del Mundial tomó otros tintes en la FMF y en la Selección tras conocerse a los primeros rivales mundialistas: Sudáfrica y Corea del Sur; el tercero saldrá del repechaje europeo de este mes (Dinamarca, Macedonia del Norte República Checa e Irlanda).

De este modo, la planeación fue más certera, incluso considerando rivales con similitudes a los involucrados en el repechaje del Grupo A del Mundial 2026. De igual forma, el plan de la recta final, en la que federativos y dueños de clubes acordaron prestar a los jugadores seleccionados al finalizar la fase regular del torneo Clausura 2026.

A lo largo del proceso, Javier Aguirre ha sido puntual y constante llamando a los jugadores con actividad en Europa, con los que construye su universo para la lista final, al tiempo que busca completar posiciones en las que tiene dudas con elementos de la Liga MX.

En la observación de jugadores de Liga MX, en enero de 2025, Javier Aguirre y la FMF pactó un par de amistosos en Sudamérica, con clubes: en Brasil visitó y derrotó al Inter de Porto Alegre (0-2), pero en Argentina cayó con River Plate (2-0). Esta gira la sufrió el Vasco Aguirre, porque los clubes complicaron la salida de sus futbolistas.

Aunque sirvió para explorar a talentos que sirvan de sparring en las siguientes concentraciones y como prospectos al cambio generacional que alista Rafael Márquez.

Para depurar al talento de Liga MX, la Selección Mexicana trazó otra gira fuera del país en enero 2026: visitas a las selecciones de Panamá y Bolivia. En ambas ganaron los mexicanos, por 1-0. Y en febrero, en el Estadio Corregidora de Querétaro se goleó 4-0 a Islandia (rival en el entendido sea similar al rival europeo del repechaje).

Además, el ojo de Javier Aguirre en los primeros dos meses del año se decantó por jugadores del Guadalajara, base de los últimos llamados y con grandes posibilidades con talentos destapados como el del campeón goleador la Hormiga González, el lateral derecho Richard Ledezma y el medio Brian Gutiérrez.

Durante su proceso, el seleccionador Javier Aguirre ha manejado en su baraja ofensiva a un par de naturalizados: el argentino Germán Berterame y el colombiano Julián Quiñones. Mientras que un tercero está por salir a escena tras ser elegible, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, el español Álvaro Fidalgo (el ex de las Águilas del América tras cinco años dejó México para volver al futbol ibérico, con el Betis). El llamado del “Maguito” está contemplado para la serie de amistosos ante Portugal y Bélgica.

Alarmas a 100 días, las lesiones

Pese a que las victorias sanaron la credibilidad de Javier Aguirre y el proyecto de la FMF, las inquietudes se basan en la serie de estrellas “europeas” que han reportado lesiones y en unos casos la intervención quirúrgica.

Son tres jugadores los que generan incertidumbre en su recuperación, aunque en el esquema clínico sus vueltas serán ajustadas y con la complejidad de retomar ritmo y competencia.

Santiago Gimenez: El delantero del AC Milan fue sometido a una operación, por un golpe en el tobillo derecho.

Gilberto Mora: El joven maravilla de la Liga Mx y mediocampista de los Xolos de Tijuana, con proyección a Europa una vez cumpla los 18 años, ha quedado en reposo desde enero, por una pubalgia.

Edson Álvarez: El contención decidió entrar a operación por una recaída en el tobillo, por lo que estará sin acción lo que resta de marzo. Otros lesionados que Javier Aguirre espera, son: Luis Chávez, César Huerta, Alexis Vega y Mateo Chávez, mientras que el panorama no es alentador para Rodrigo Huescas ni Jesús Orozco Chiquete. Jugadores que ha utilizado Javier Aguirre PORTEROS Raúl Rangel

Luis Ángel Malagón Andrés Sánchez

Guillermo Ochoa DEFENSAS Jesús Gallardo

Johan Vásquez César Montes Israel Reyes

Jesús Angulo

Víctor Guzmán

Julián Araujo

Alan Mozo

Bryan González

Jesús Orozco Chiquete

Jorge Sánchez Rodrigo Huescas

José Castillo

Ramón Juárez

Eduardo Águila

José Rivaldo Lozano

Mateo Chávez

Emilio Lara

Juan José Sánchez Purata

Kevin Álvarez

Richard Ledezma

Everardo López

Diego Campillo

Jesús Garza MEDIOS Luis Romo Orbelín Pineda Luis Chávez

Roberto Alvarado

Sebastián Córdova

César Huerta Diego Lainez

Carlos Rodríguez

Erick Lira

Ozziel Herrera

Edson Álvarez Andrés Guardado

Elías Montiel

Roberto Meraz

Jeremy Márquez

Gilberto Mora Pedro Pedraza

Alexis Gutiérrez

Marcel Ruiz

Érick Sánchez

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Kevin Castañeda

Denzell García DELANTEROS Julián Quiñones Santiago Gimenez Henry Martín Germán Berterame

Alexis Vega Guillermo Martínez

Raúl Jiménez Efraín Álvarez

Jorge Ruvalcaba

Raymundo Fulgencio

Santiago Muñoz

Ángel Sepúlveda

Hirving Lozano