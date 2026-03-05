Bocina se desprende del techo en el estadio BBVA de Monterrey y hace pasar susto a los aficionados

El estadio BBVA de Monterrey, uno de los mejores en el país, de pronto, a menos de 100 días para dar inicio al Mundial, comienza a presentar sus peores facetas con imperfectos que causan conmoción.

Si hace una semana se presentaron goteras en el techo de la sala de prensa y comunicación, esta vez, durante el partido ante los Gallos, una de las bocinas del techo se desató y quedó colgando sólo de un cable por encima de las cabezas de los aficionados.

Algunos que se dieron cuenta de ello, grabaron el momento mientras los aficionados trataban de alejarse de la zona en la que pudiera caer el bocina, aunque eso implicara sus lugares asignados con los boletos.

Aunque se dio aviso a los administradores del estadio, no hubo respuesta inmediata y se mantuvo el vértigo por varios minutos hasta que los mismos aficionados, hartos de esperar, volvieron a su zona en las gradas.

La gente pasó del susto a la resignación, todas vez que les avisaron que no había problema al asegurar que no caería la bocina y que una vez terminado el encuentro la volverían a atar con firmeza para evitar desaguisados.

A unos cuantos meses de iniciar la Copa del Mundo, Monterrey, que presumía de tener la solidez del estadio mejor construido en los últimos años y el más moderno y cómodo, ha comenzado sufrir pequeños detalles que levantan crítica.

EL Estadio BBVA fue inaugurado en 2015, sin embargo, la Selección Mexicana mayor nunca ha jugado en dicho recinto. (Mexsport).

El Mundial comienza el 11 de junio en Ciudad de México y Guadalajara, pero Monterrey entrará en escena tres días después, el domingo 14 de junio con el partido Túnez contra algún rival europeo que saldrá del repechaje.

La semana pasada, unas goteras afectaron la zona de comunicación y prensa del estadio, que este mismo miércoles inauguró una zona de lactancia, para que aquellas mujeres que deseen amamantar a sus bebés durante el juego lo puedan hacer con tranquilidad y en calma.