El América vuelve a hacer el ridículo en casa: pierde con los Bravos de Juárez

El América ya no puede negar la crisis y su enemistad con la buena suerte en el Clausura 2026 de la Liga MX. Cayó de último minuto en casa con el FC Juárez (1-2) y perdió por una grave lesión a Víctor Dávila.

Empeoró la situación para la delantera de las Águilas, que en nueve jornadas no encuentra solidez: Henry Martín no fue convocado por un golpe en el entrenamiento del viernes pasado; Raúl Zuñiga no está fino, mientras que el canterano Patricio Salas todavía sigue en un proceso de crecimiento.

La línea defensiva de las Águilas tampoco se salvó anoche. Entre la fría y lluviosa noche, fue sorprendida al minuto 7. Por el costado izquierdo se desbordó la conexión Alejandro Mayorga y José Rodríguez 'el Puma', quien al verse ante el achique dio un pase retrasado.

Sobre el manchón penal apareció Ían Torres quien no perdonó frente a las redes el 0-1. El América estuvo cerca de igualar condiciones, con una asistencia de Aarón Mejía que Víctor Dávila mandó a las redes; sin embargo, el chileno estaba en fuera de lugar y el gol no fue concedido.

Jonathan Dos Santos y Sebastian Caceres riñen con los de Juárez Mexsport

La derrota por goleada ante los Tigres (1-4) y la bravía presentación del FC Juárez terminó rápido con la paciencia de los seguidores americanistas, que recurrieron al grito prohibido por la FIFA en cada despeje del portero Sebastián Jurado.

Previo al juego, el enojo ya estaba remarcado también contra el director técnico del América. Cuando el sonido local mencionó a André Jardine, desde las gradas saltaron rechiflas. Las acciones mejoraban para ambos equipos.

Érick Sánchez mandó un remate apenas por encima del travesaño, mientras que Luis Ángel Malagón rechazó otra clara para unos Bravos que ya adquirieron el estilo de su estratega, el portugués Pedro Caixinha. La desgraciada americanista llegó a los 38 minutos.

Víctor Dávila se lesionó la rodilla derecha (posible rotura de ligamentos) y fue retirado del estadio en ambulancia. Su lugar lo tomó Patricio Salas y será otra batalla por resolver para el cuerpo técnico.

Victor Davila se fue lesionado. Mexsport

André Jardine resolvió el apuro en el marcador por conducto Alejandro Zendejas, al 69'. Reapareció el volante tras superar una serie de molestias físicas. Tomó el lugar de Ramón Juárez en la segunda mitad y con un tiro colocado lo empató.

La gente no estaba conforme. Querían más y clamaban por el ingreso del 'Rayito' Brian Rodríguez. Pero la mala fortuna no paró contra el América, mientras que Juárez y Caixinha vieron recompensa al minuto 92, con un gol de Guilherme Castilho (1-2) y así complicar el panorama de las Águilas en la clasificación