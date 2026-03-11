Reforma electoral no alcanza mayoría calificada; Cámara de Diputados desecha la iniciativa

La Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma electoral, luego de que no alcanzara la mayoría calificada, necesaria para ser aprobada.

Luego de más de dos horas de discusión, la reforma solo obtuvo 259 votos de los 334 necesarios para que fuera aprobada.

En tanto, la iniciativa obtuvo 234 votos en contra, incluyendo el rechazo de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, así como del PT y el PVEM, aliados de Morena que esta vez no respaldaron la iniciativa de la presidenta.

Luego de anunciarse los resultados de la votación, la oposición celebró el rechazó entre gritos mientras Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, anunciaba que la iniciativa sería desechada.

Se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República", dijo López Rabadán tras la votación.

El PT anunció que votaría en contra de la reforma electoral Mateo Reyes Arellano

4T va por 'Plan B'

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 11 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que presentaría un Plan B ante el inminente rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados.

Ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora, yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa, cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los 100 puntos”, expresó.

Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijo durante su intervención en el debate de la reforma electoral que su grupo parlamentario comenzaría a trabajar en el Plan B de la reforma electoral tan pronto como fuera rechazada.

Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos que una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan b de la reforma electoral, porque no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, ¡Que viva México!”, dijo el diputado morenista.

Ricardo Monreal anunció que Morena comenzará a construir el Plan B de la reforma electoral. Mateo Reyes Arellano

Aún se desconoce en qué consiste el Plan B de la reforma electoral, pero podría tratarse de impulsar reformas a leyes secundarias, que no necesitan la mayoría calificada y que Morena podría aprobar solo con los votos de su bancada.

RLO