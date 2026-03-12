Frentes Políticos / 12 de marzo de 2026

1. Control. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a sentar a empresarios gasolineros en Palacio para renovar el tope voluntario a la gasolina Magna, una apuesta que busca proteger el bolsillo y la percepción pública en tiempos de volatilidad energética. Víctor Rodríguez, director de Pemex, respalda la jugada con lógica de consumo, contener el combustible más usado antes que dispersar recursos en mercados reducidos. El acuerdo luce eficaz en vitrina política, aunque depende de ajustes fiscales que son para beneficio de los consumidores. El precio se contiene. La presión, no.

2. Semillero. Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, puso en marcha la formación de una nueva generación de agentes de investigación e inteligencia con la intención de robustecer la capacidad operativa del Estado frente a redes criminales cada vez más sofisticadas. El arranque en la Academia Nacional de Seguridad Pública, bajo la tutela del SESNSP, de Marcela Figueroa, intenta proyectar método, disciplina y reconstrucción institucional tras años de corporaciones rebasadas. Se trata de formar cuadros leales, eficaces y medibles en resultados. Noventa y cuatro mujeres y 113 hombres entran al aula. Bienvenidos.

3. Oleaje. En Acapulco empieza a repetirse un nombre rumbo a 2027, Jesús Irugami Perea, diputado federal. El acapulqueño ha tejido una ruta que cruza el Congreso, donde ha mostrado sintonía con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Llegó a San Lázaro tras la licencia de Carlos Alberto Ulloa, movimiento que lo colocó en una vitrina nacional desde la cual proyecta presencia hacia su tierra. En un puerto al que le urge reconstrucción, inversión y rumbo económico, los perfiles con acceso a las mesas donde se toman decisiones no pasan inadvertidos. En política esas señales no son casualidad. El mar ya comenzó a moverse.

4. Confianza. El Banco Nacional de Comercio Exterior, dirigido por Roberto Lazzeri, envió una buena señal al mercado financiero con la colocación de 12,272 mdp en certificados bursátiles. La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias de Fitch y HR Ratings, lo que se vio reflejado en inversiones institucionales como afores y bancos, por mencionar algunas. Además, los recursos servirán para fortalecer el financiamiento de empresas mexicanas, especialmente pymes y cadenas exportadoras, en línea con los objetivos del Plan México, de Claudia Sheinbaum. En tiempos de turbulencia, más aciertos como éste.

5. Plomo y aceite. Javier May, gobernador de Tabasco, empieza a sentir que el discurso de control se le escurre entre balaceras, asaltos y colonias que normalizaron vivir con sobresalto permanente. La violencia dejó de ser dato para volverse atmósfera política. Ante el desastre, Sheila Cadena, secretaria estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dio explicaciones técnicas que dibujan una frontera imaginaria donde el chapopote decide detenerse en Veracruz, para no afectar a los tabasqueños. De risa. La coordinación institucional se anuncia, pero en la calle hay orfandad de estrategia y desgaste prematuro de liderazgo. Todo mal.