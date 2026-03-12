Operan con éxito a Malagón; oficialmente se pierde el Mundial 2026

Luis Ángel Malagón ahora inicia un largo camino de recuperación. El portero del América y de la Selección Mexicana salió con éxito de la cirugía, pero oficialmente estará fuera de la Copa del Mundo 2026.

El América informó que la reparación del tendón de Aquiles salió como lo planeado, en un hospital de alta especialidad de Guadalajara, Jalisco.

La operación fue realizada por el Dr. Luis Gómez y con la supervisión del Dr. Rafael Ortega.

De igual modo, las Águilas del América detallaron que el proceso de recuperación para Luis Ángel Malagón será de seis a ocho meses.

Por lo tanto, Malagón no solo queda fuera de los siguientes juegos amistosos de la Selección Mexicana, también del Mundial que arranca en nuestro país este 11 de junio con el México vs Sudáfrica, en el Estadio Azteca en la CDMX.

Los juegos inmediatos, y por los que el seleccionador Javier Aguirre tendrá que ajustar su lista, son Portugal (28 de marzo, reinauguración del estadio Azteca) y Bélgica (31 de marzo, en Chicago).

En sus redes sociales, Luis Ángel Malagón ha manifestado mensajes de agradecimiento a aquellos que han estado pendiente de su estado físico.

Incluso poco después de la lesión que sufrió durante la visita al Philadelphia Union, el martes por la noche en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, el guardameta de las Águilas del América dejó ver el peor escenario, al referirse que el sueño mundialista se le escapaba.

Con su recuperación, Malagón se pierde lo que resta de los torneos de Liga MX Clausura 2026 y parte del Apertura 2026, el actual certamen de Concachampions y Leagues Cup.

En la lista de lesionados del América junto a Malagón se encuentra Víctor Dávila. El chileno sufrió lesión de ligamentos y estará fuera de las canchas por un largo tiempo.

A la vez, Dagoberto Espinosa mira cerca su retorno, mientras que Isaías Violante y Henry Martín sobrellevan molestias menores.